Днями Кілліан Мерфі виграв "Золотий глобус" у номінації "Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі" за гру у стрічці "Оппенгеймер". Тому 24 Канал зібрав для вас список культових кінокартин, у яких знімався актор.

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"Темний лицар"

Герой, який став іконою для багатьох та страх для злочинного світу, вважається легендою та надією для міста Готем — він же Темний Лицар. Здатний на геніальні вчинки, він користується підтримкою поліції, володіє мільйонами доларів та найсучаснішими технічними досягненнями.

Всі можливості Бетмена здаються необмеженими, поки на його шляху не виступає Джокер. Цей маніяк-психопат, графітуючи до жартів і провокуючи тисячі злочинів, перетворює місто в смертельно небезпечний хаос.

"Темний лицар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Час"

Вітаємо у світі, де час став найціннішою і найжорстокішою валютою, а генетичне програмування забезпечує тим, хто досяг 25 років, зупинку процесу старіння. Однак кожний наступний рік тепер коштує гроші. Заможні індивіди "заробляють" десятиріччя за кілька днів, маючи практично безсмертний статус, тоді, як інші ледь мають змогу прожити залишок свого дня.

"Час": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бетмен: Початок"

У центрі сюжету розгортається історія Брюса Вуйна – сироти та спадкоємця величезного маєтку. Ставши свідком вбивства власних батьків у дитинстві, він зміг перетворити свою дитячу травму на джерело сили та знайти новий сенс життя.

Брюс подорожує світом, шукаючи засобів протистояти несправедливості. Повернувшись до рідного Готема, він виступає проти кримінального світу, приховуючись за маскою свого "альтер его" – Бетмена, таємного месника.

"Бетмен: Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюнкерк"

Це найуспішніший фільм, присвячений Другій світовій війні. Деякі критики вважають "Дюнкерк" однією з найвдаліших військових стрічок в історії кінематографа. Твір розповідає історію порятунку трьохсот тисяч солдатів під час Дюнкеркської евакуації, яка відбулась під час Другої світової війни.

"Дюнкерк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Початок"

У ролі професійного злодія у фільмі виступає Леонардо Ді Капріо, який спеціалізується на крадіжці інформації, проникаючи у підсвідомість своїх цілей. Йому випадає можливість обнулити свою кримінальну історію в обмін на виконання завдання імплантації ідеї у підсвідомість іншої особи.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер"

Величезна історія про створення атомної бомби американським науковцем Робертом Оппенгеймером, представлена одним із провідних режисерів нашого часу – Крістофером Ноланом.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гострі картузи"

Це розповідь про циганську сім'ю, яка створила своє бандитське угрупування. Одна з версій походження їхньої назви "Гострі картузи" вказує на те, що вони носили головні убори з вшитими лезами, що слугували альтернативою холодній зброї.

За іншою версією, учасники угрупування прикрашалися у стилі манчестерського одягу, частиною якого був картуз, чий загострений козирок нагадував видимість гострого леза.

Серіал базується на реальних подіях. Члени банди, які віддавали перевагу культу сімейної спадщини, прагнули захищати інтереси свого роду.

"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу