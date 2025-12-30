13 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года, которые с нетерпением хотят увидеть все

2026 год обещает быть очень богатым на долгожданные премьеры. В частности, в свет выйдут фильмы и сериалы разных жанров и стран.

Некоторые из них получат продолжение, а некоторые впервые появятся в кинопространстве. В материале 24 Канала рассказываем, на какие кинопремьеры стоит ждать в новом году.

Самые ожидаемые премьеры 2026 года: какие фильмы и сериалы выйдут?

"Дюна: Часть третья"

Это долгожданная научно-фантастическая сага режиссера Дени Вильнева. Премьера фильма состоится 18 декабря 2026 года. Известно, что лента завершит историю полюбившейся зрителям трилогии,. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа и другие актеры.

"Бриджертоны" 4 сезон

Премьера четвертого сезона сериала "Бриджертоны" на Netflix состоится в два этапа. Первые эпизоды выйдут 29 января 2026 года, а остальные – 26 февраля 2026 года. Всего сезон будет насчитывать 8 эпизодов и рассказывать историю любви Бенедикта Бриджертона и Софи Беккетт.

"Киллхаус"

Это долгожданный украинский экшн-триллер, создан на основе реальных событий. Над фильмом работал украинский режиссер Любомир Левицкий в коллаборации с украинскими спецслужбами и военными. В частности, к созданию ленты были привлечены Главное управление разведки, СБУ и ряд боевых подразделений ВСУ.

В фильме использовано много реальной военной техники, а также в съемках участвовали сами военные, поэтому лента уже сейчас является одной из самых ожидаемых премьер 2026 года. Выход запланирован на 29 января.

"Мстители: Судный день"

Будущий супергеройский фильм, создан по мотивам комиксов Marvel Comics о команде Мстителей. Ленту производит студия Marvel Studios, а дистрибуцией занимается Walt Disney Studios Motion Pictures.

Это будет пятый фильм франшизы "Мстители", который станет прямым продолжением картины "Мстители: Завершение" (2019) и 39-м полнометражным проектом в рамках медиафраншизы "Киновселенная Marvel". Премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.

"Мавка. Настоящий миф"

Будущий украинский фильм выйдет в украинский прокат в марте 2026 года. Сейчас лента находится на стадии постпродакшна.

Сюжет ленты глубоко укоренен в украинской мифологии, где мавки предстают опасными лесными нимфами. В центре истории – загадочная и причудливая лесная Мавка. По сюжету она влюбляется в биолога Лукьяна, выбирая любовь вместо того, чтобы затянуть его в лесное озеро.

"Одиссея"

Еще одна лента, которая выйдет в свет в следующем году, – это фильм Кристофера Нолана. Картина основана на древнегреческой эпической поэме Гомера о приключениях Одиссея, царя Итаки. В фильме сыграют именитые актеры: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и другие. Премьера ленты запланирована на 27 июля 2026 года.

"Человек-паук 4"

Фильм с Томом Холландом в главной роли выйдет в свет 31 июля 2026 года. Это кинокомикс, который станет четвертым проектом шестой фазы и четвертым фильмом в серии Киновселенной Marvel о Человеке-пауке. Съемки продолжались летом и осенью 2025 года, а сейчас лента находится на стадии постпродакшена.

Также 2026 год будет богатым на другие кинопремьеры. Это фильмы и сериалы – украинские и иностранные, разножанровые, среди которых каждый сможет найти своего фаворита и ждать премьеру, чтобы посмотреть ленту онлайн или в кинотеатре.