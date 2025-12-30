Деякі з них отримають продовження, а деякі вперше з'являться у кінопросторі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, на які кінопрем'єри варто чекати в новому році.

Найочікуваніші прем'єри 2026 року: які фільми та серіали вийдуть?

"Дюна: Частина третя"

Це довгоочікувана науково-фантастична сага режисера Дені Вільнева. Прем'єра фільму відбудеться 18 грудня 2026 року. Відомо, що стрічка завершить історію трилогії, яка полюбилася глядачам. До своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа та інші актори.

"Бріджертони" 4 сезон

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Бріджертони" на Netflix відбудеться у два етапи. Перші епізоди вийдуть 29 січня 2026 року, а решта – 26 лютого 2026 року. Загалом сезон налічуватиме 8 епізодів і розповідатиме історію кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бекетт.

"Кіллхаус"

Це довгоочікуваний український екшн-трилер, створений на основі реальних подій. Над фільмом працював український режисер Любомир Левицький у колаборації з українськими спецслужбами та військовими. Зокрема, до створення стрічки були залучені Головне управління розвідки, СБУ та низка бойових підрозділів ЗСУ.

У фільмі використано багато реальної військової техніки, а також у зйомках брали участь самі військові, тож стрічка вже зараз є однією з найочікуваніших прем'єр 2026 року. Вихід заплановано на 29 січня.

"Месники: Судний день"

Майбутній супергеройський фільм, створений за мотивами коміксів Marvel Comics про команду Месників. Стрічку виробляє студія Marvel Studios, а дистрибуцією займається Walt Disney Studios Motion Pictures.

Це буде п'ятий фільм франшизи "Месники", який стане прямим продовженням картини "Месники: Завершення" (2019) та 39-м повнометражним проєктом у межах медіафраншизи "Кіновсесвіт Marvel". Прем'єра запланована на 18 грудня 2026 року.

"Мавка. Справжній міф"

Майбутній український фільм вийде в український прокат у березні 2026 року. Наразі стрічка перебуває на стадії постпродакшну.

Сюжет стрічки глибоко вкорінений в українській міфології, де мавки постають небезпечними лісовими німфами. У центрі історії – загадкова й химерна лісова Мавка. За сюжетом вона закохується в біолога Лук'яна, обираючи кохання замість того, щоб затягнути його в лісове озеро.

"Одіссея"

Ще одна стрічка, яка вийде у світ наступного року, – це фільм Крістофера Нолана. Картина заснована на давньогрецькій епічній поемі Гомера про пригоди Одіссея, царя Ітаки. У фільмі зіграють імениті актори: Метт Деймон, Том Голланд, Зендея, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон та інші. Прем'єра стрічки запланована на 27 липня 2026 року.

"Людина-павук 4"

Фільм із Томом Голландом у головній ролі вийде у світ 31 липня 2026 року. Це кінокомікс, який стане четвертим проєктом шостої фази та четвертим фільмом у серії Кіновсесвіту Marvel про Людину-павука. Зйомки тривали влітку та восени 2025 року, а наразі стрічка перебуває на стадії постпродакшену.

