Что посмотреть на Netflix в январе: список самых ожидаемых премьер с датами
Источник:Netflix
Стриминговый сервис Netflix в январе порадует киноманов многочисленными премьерами. На платформе появится украинский психологический триллер "Между нами", а также многие другие фильмы и сериалы.
Полный список самых ожидаемых премьер января на Netflix – узнавайте дальше.
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Фильмы, которые выйдут на Netflix в январе
"Между нами" – 3 января. Остросюжетный фильм об абьюзивных отношениях двух женщин, которые становятся заложницами убийства, которое радикально меняет их жизнь.
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"Снежное сообщество" – 4 января. По сюжету пассажирский самолет разбивается в Андах. Уцелевшие вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга, чтобы выжить и найти путь домой.
"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Сладкая скорбь" – 5 января. Оплакивая потерю своего мужа-писателя, художник отправляется вместе с лучшими друзьями в Париж, где их ждут запутанные тайны и суровая правда.
"Сладкая скорбь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Взлет" – 12 января. По сюжету профессиональный вор со своей опытной командой готовится к рискованному делу: похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 километров.
"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мария-Антуанетта" – 15 января. История становления юной королевы – роскошный и изолированный образ жизни, повлекший за собой ее гибель.
"Мария-Антуанетта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Турист" – 15 января. После встречи в поезде на пути в Венецию загадочная женщина привлекает кроткого американца в опасную международную интригу.
"Турист": смотрите онлайн трейлер фильма
"Кухня" – 19 января. Из собирается сбежать из одного из последних жилых комплексов Лондона – "Кухни". Однако после появления Бенджи встает перед сложным выбором.
"Кухня": смотрите онлайн трейлер фильма
Сериалы, которые выйдут на Netflix в январе
"Твоя первая последняя ложь" – 1 января. Мужа военной Маи убили, о чем она узнает с помощью скрытой видеоняни. Так девушке удается раскрыть продолжающийся годами опасный заговор.
"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Братья Сунь" – 4 января. На семью члена триады из Тайбэя нацеливается таинственный враг. Чтобы спасти мать и младшего брата, Тайбэй отправляется в Лос-Анджелес.
"Братья Сунь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Создание Кенсона" – 5 января. События разворачиваются в 1945 году в Сеуле. Там предприниматель и детектив борются за выживание и сталкиваются с чудовищем, которого породила человеческая алчность.
"Создание Кенсона": смотрите онлайн трейлер сериала
"Доверие: Игра на алчности" – 10 января. Это реалити-шоу, в котором незнакомцы соревнуются за 250 тысяч долларов. Что они решат делать с призом?
"Доверие: Игра на алчности": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мальчик поглощает вселенную" – 11 января. События этого сериала разворачиваются в австралийском Брисбене в 1980-х годах. Главным героем является юноша, осознающий строгую правду жизни и противостоящий угрозам, нависшим над его семьей.
"Мальчик поглощает вселенную": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чемпион" – 11 января. Рэпер Боско выходит из тюрьмы и готов вернуться на сцену. В то время его сестра Вита начинает свою карьеру, которая подвергает испытанию их семейную связь.
"Чемпион": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убийственный суп" – 11 января. Свати мечтает открыть свой ресторан, но неожиданное убийство срывает ее планы. Вместе с любовником она решается на рискованный шаг – он заменяет ее мужа.
"Убийственный суп": смотрите онлайн трейлер сериала
"Детектив Форст" – 11 января. Детектив остается без работы из-за неоднозначного подхода к расследованию. Однако это не останавливает его на пути к разгадке секрета серии жестоких убийств.
"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гризельда" – 25 января. Гризельда Бланко вместе с тремя маленькими сыновьями сбежала из Медельина в Майами. Женщина также имела килограмм кокаина, что помогло ей стать безжалостной владелицей успешной наркоимперии.
"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала
"Властители вселенной: Революция" – 25 января. В этом перезапуске He-Man появляется новый злодей в виде Хордака, в Скелетор возвращается в новом виде.
"Властители вселенной: Революция": смотрите онлайн трейлер сериала
"Беби Бандито" – 31 января. Это история о скейтере, которому удалось совершить ограбление века в Чили.
"Беби Бандито": смотрите онлайн трейлер сериала