"Хлоп'я поглинає всесвіт" – 11 січня. Події цього серіалу розгортаються в австралійському Брисбені у 1980-х роках. Головним героєм є юнак, який усвідомлює сувору правду життя та протистоїть загрозам, які нависли над його сім'єю.