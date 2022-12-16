За плечами актерской деятельности Тараса Цымбалюка более 40 ролей в украинских фильмах и сериалах. Какие роли в кино стали для звезды знаковыми и принесли признание читайте ниже.

Читайте также 8 самых популярных фильмов Netflix, которые стоит скачать на время блекаута

Лучшие роли Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Получил образование в Киеве, где совмещал учебу с работой в театрах. Впервые на экранах появился в 2011 году, когда сыграл второстепенную роль в мистическом сериале "Дневники темного". Тарас хорошо известен зрителям по образам кузнеца Назара в сериале "Крепостная", Карпа в "Поймать Кайдаша", Андрея в "Кофе за Кардамоном" и Ивана Черноуса в фильме "Черный ворон".

В 2022 году Тарас озвучил трейлер фильма о героическом сопротивлении украинцев "Кровавая нефть", а также в этом году вышел новый сериал с Цымбалюком в главной роли – "Полкан".

"Поймать Кайдаша"

Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

"Поймать Кайдаша": смотрите 1 серию онлайн

"Кофе с кардамоном"

В исторической драме "Кофе с кардамоном" показали увлекательную и страстную историю, грешные чувства женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это все происходит на фоне революции 1848-1849 годов – "Весны народов".

Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым она работала более 10 лет.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер онлайн

"Крепостная"

Со временем выйдет 4 сезон сериала, в котором нам расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года от начала событий первого сезона, то есть в 1879-м. Через 18 лет после отмены крепостного права в русской империи.

Скорее всего, в новом сезоне главными героями будут следующие персонажи:

Николя (сын Елены Корневой и Николая Дорошенко);

Лев (сын Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой);

Звездная (дочь кузнеца Назара и его покойной жены Ориси);

Наталочка (дочь Гали и Панаса).

"Крепостная": смотрите тизер 4 сезона

"Черный ворон"

Исторический роман Василия Шкляра появился на украинских экранах в 2019 году. С первых дней проката фильм привлек внимание многих украинцев, ведь показал борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920 годах. По данным 24 канала, тогда фильм просмотрели более 23 тысяч человек, что помогло авторам собрать в прокате более 2 миллионов гривен.

По сюжету, главный герой которого сыграл Тарас, пытаясь начать новую жизнь с беременной женой, переезжает на хутор, расположенный недалеко от города Каменка. Но уже на вокзале супруги понимают, что от войны бежать невозможно, ведь туда уже прибыл целый полк военных со своим главой – чекистом Евдокимовым. Потому Иван сознательно жертвует семейным счастьем и начинает борьбу за будущее украинцев.

Цымбалюк поделился, что эта роль была для него очень близка. А все потому, что отец Тараса Цимбалюка – профессиональный историк и филолог, поэтому с раннего возраста он знал, что такое Холодный Яр и какими трагическими страницами изобилует прошлое Украины.

"Черный ворон": смотрите трейлер картины