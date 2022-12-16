За плечима акторської діяльності Тараса Цимбалюка понад 40 ролей в українських фільмах та серіалах. Які ролі в кіно стали для зірки знаковими та принесли визнання – читайте нижче.

Читайте також 8 найпопулярніших фільмів Netflix, які варто завантажити на час блекауту

Найкращі ролі Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк народився у місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Здобув освіту у Києві, де поєднував навчання з роботою в театрах. Вперше на екранах з'явився у 2011 році, коли зіграв другорядну роль у містичному серіалі "Щоденники темного". Тарас добре відомий глядачам за образами коваля Назара у серіалі "Кріпосна", Карпа у "Спіймати Кайдаша", Андрія у "Каві за Кардамоном" та Івана Чорноуса у фільмі "Чорний ворон".

У 2022 році Тарас озвучив трейлер стрічки про героїчний спротив українців "Кривава нафта", а також цьогоріч вийшов новий серіал з Цимбалюком у головній ролі – "Полкан".

"Спіймати Кайдаша"

Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

"Спіймати Кайдаша": дивіться 1 серію онлайн

"Кава з кардамоном"

В історичній драмі "Кава з кардамоном" показали захопливу та пристрасну історію, грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбувається на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".

Сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким вона працювала понад 10 років.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

"Кріпосна"

Згодом вийде 4 сезон серіалу, в якому нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в російській імперії.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі:

Ніколя (син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка);

Лев (син Петра Червінського і Лариси Яхонтової);

Зоряна (дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі);

Наталочка (дочка Галі та Панаса).

"Кріпосна": дивіться тизер 4 сезону

"Чорний ворон"

Історичний роман Василя Шкляра з’явився на українських екранах у 2019 році. З перших днів прокату фільм привернув увагу багатьох українців, адже показала боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920 роках. За даними 24 каналу, тоді фільм переглянули понад 23 тисячі людей, що допомогло авторам зібрати у прокаті більше, ніж 2 мільйони гривень.

За сюжетом, головний герой якого зіграв Тарас, намагаючись почати нове життя з вагітною дружиною, переїжджає на хутір, що розташований неподалік міста Кам'янка. Та вже на вокзалі подружжя розуміє, що від війни втекти неможливо, адже туди вже прибув цілий полк військових зі своїм очільником – чекістом Євдокімовим. Тому Іван свідомо жертвує сімейним щастям і починає боротьбу за майбутнє українців.

Цимбалюк поділився, що ця роль була для нього дуже близькою. А все тому, що батько Тараса Цимбалюка – фаховий історик та філолог, тому з раннього віку він знав, що таке Холодний Яр та якими трагічними сторінками рясніє минуле України.

"Чорний ворон": дивіться трейлер картини