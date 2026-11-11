Вы думали, что знаете этого человека: 5 фильмов и сериалов, в которых брак таит в себе жуткие тайны

24 Канал подготовил подборку увлекательных историй об отношениях, в которых одна неожиданная правда способна разрушить все, что партнеры строили годами.

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1. "Загубленная" (2014)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: триллер, драма, детектив.

Пятая годовщина свадьбы, пропавшая жена и муж, который внезапно оказывается под подозрением. Казалось бы, полиции нужно лишь выяснить, что случилось с Эми, но чем глубже следователи копают в семейной жизни супругов Данн, тем больше неприятных подробностей всплывает на поверхность.

Дэвид Финчер мастерски играет с доверием зрителя, заставляя сомневаться буквально в каждом персонаже. А Розамунд Пайк создала настолько сильный образ, что после просмотра эту героиню трудно забыть. Это тот случай, когда даже самый близкий человек может оказаться самой большой загадкой в вашей жизни.

Смотрите трейлер фильма "Пропавшая" онлайн:

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2. "Перемотать назад" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: психологический триллер, драма, детектив.

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Грейс Фрейзер имеет все, о чем можно мечтать: успешную карьеру психотерапевта, любящего мужа и сына, который учится в престижной школе. Ее привычный мир рушится после жестокого убийства, а главным подозреваемым становится человек, с которым она делила жизнь.

Николь Кидман и Хью Грант убедительно показывают, как быстро уверенность в собственной семье может смениться страхом и недоверием. Сериал держит интригу не только вокруг преступления, но и вокруг вопроса, насколько хорошо мы на самом деле знаем тех, кого любим.

Смотрите трейлер сериала "Перемотать назад" онлайн:

3. "Незнакомка" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: криминальная драма, детектив, триллер.

Адам Прайс убежден, что у него крепкая семья и счастливый брак. Но однажды незнакомка сообщает ему информацию о жене, которая заставляет мужчину усомниться во всем, что он знал о своей жизни. Когда Корин внезапно исчезает, Адам начинает самостоятельно искать ответы.

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Этот мини-сериал по роману Гарлана Кобена – настоящая находка для тех, кто любит истории, где одна тайна влечет за собой десятки других. Здесь нет случайных деталей: даже самые обыденные разговоры могут оказаться частью большой лжи. И чем дальше развиваются события, тем сложнее понять, кому вообще можно доверять.

Смотрите трейлер сериала "Незнакомка" онлайн:

4. "В ее глазах" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: психологический триллер, драма, детектив.

Луиза случайно знакомится с Дэвидом в баре, а впоследствии выясняет, что он – ее новый начальник и к тому же женат. Однако на этом странные совпадения не заканчиваются: женщина сближается с его женой Адель и постепенно оказывается в центре очень запутанной истории.

На первый взгляд, это очередная история о любовном треугольнике, но сериал очень быстро выходит за рамки обычной драмы об измене. Здесь есть психологические игры, странные совпадения, скрытое прошлое и финал, который точно не стоит искать в обсуждениях до просмотра. Особенно понравится тем, кто любит неожиданные сюжетные повороты.

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Смотрите трейлер сериала "В ее глазах" онлайн:

5. "Подарок" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

Саймон и Робин кажутся счастливой супружеской парой, пока случайная встреча с давним знакомым мужа не начинает менять их жизнь. Сначала это лишь неожиданные визиты и странные подарки, но со временем становится ясно: за ними скрывается история, о которой Саймон предпочел бы никогда не вспоминать.

Джоэл Эдгертон не просто сыграл одну из главных ролей, но и выступил режиссером фильма. Напряжение нарастает постепенно, без лишних объяснений и дешевых страшилок. Самое интересное здесь даже не то, что скрывает давний знакомый, а то, насколько сильно правда о прошлом может изменить отношение к человеку, с которым ты живешь под одной крышей.

Смотрите трейлер фильма "Подарок" онлайн:

А для тех, кому по душе истории с опасными загадками и неожиданными развязками, есть еще подборка детективов, которые заставят вас забыть о сне.