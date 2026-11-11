Ви думали, що знаєте цю людину: 5 фільмів і серіалів, у яких шлюб приховує моторошні таємниці

24 Канал підготував добірку захопливих історій про стосунки, у яких одна несподівана правда здатна зруйнувати все, що партнери будували роками.

Adv

популярні відео

1. "Загублена" (2014)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: трилер, драма, детектив.

П'ята річниця весілля, зникла дружина та чоловік, який раптом опиняється під підозрою. Здавалося б, поліції потрібно лише з'ясувати, що сталося з Емі, але що глибше слідчі копають у сімейне життя подружжя Данн, то більше неприємних подробиць випливає назовні.

Девід Фінчер майстерно грає з довірою глядача, змушуючи сумніватися буквально в кожному персонажі. А Розамунд Пайк створила настільки сильний образ, що після перегляду цю героїню важко забути. Це той випадок, коли навіть найближча людина може виявитися найбільшою загадкою у вашому житті.

Дивіться трейлер фільму "Загублена" онлайн:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

2."Відіграти назад" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: психологічний трилер, драма, детектив.

Реклама

Грейс Фрейзер має все, про що можна мріяти: успішну кар'єру психотерапевтки, люблячого чоловіка та сина, який навчається у престижній школі. Її звичний світ руйнується після жорстокого вбивства, а головним підозрюваним стає людина, з якою вона ділила життя.

Ніколь Кідман і Г'ю Грант переконливо показують, як швидко впевненість у власній родині може змінитися страхом і недовірою. Серіал тримає інтригу не лише навколо злочину, а й навколо питання, наскільки добре ми насправді знаємо тих, кого любимо.

Дивіться трейлер серіалу "Відіграти назад" онлайн:

3."Незнайомка" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: кримінальна драма, детектив, трилер.

Адам Прайс переконаний, що має міцну сім'ю та щасливий шлюб. Але одного дня незнайомка повідомляє йому інформацію про дружину, яка змушує чоловіка засумніватися в усьому, що він знав про власне життя. Коли Корін раптово зникає, Адам починає самостійно шукати відповіді.

Реклама

Цей мінісеріал за романом Гарлана Кобена – справжня знахідка для тих, хто любить історії, де одна таємниця тягне за собою десятки інших. Тут немає випадкових деталей: навіть найбільш буденні розмови можуть виявитися частиною великої брехні. І що далі розгортаються події, то складніше зрозуміти, кому взагалі можна довіряти.

Дивіться трейлер серіалу "Незнайомка" онлайн:

4."В її очах" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: психологічний трилер, драма, детектив.

Луїза випадково знайомиться з Девідом у барі, а згодом з'ясовує, що він її новий керівник і до того ж одружений. Проте на цьому дивні збіги не закінчуються: жінка зближується з його дружиною Адель і поступово опиняється в центрі дуже заплутаної історії.

На перший погляд, це чергова історія про любовний трикутник, але серіал дуже швидко виходить за межі звичайної драми про зраду. Тут є психологічні ігри, дивні збіги, приховане минуле та фінал, який точно не варто шукати в обговореннях до перегляду. Особливо сподобається тим, хто любить несподівані сюжетні повороти.

Реклама

Дивіться трейлер серіалу "В її очах" онлайн:

5."Подарунок" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

Саймон і Робін здаються щасливою подружньою парою, поки випадкова зустріч із давнім знайомим чоловіка не починає змінювати їхнє життя. Спочатку це лише несподівані візити та дивні подарунки, але згодом стає зрозуміло: за ними стоїть історія, про яку Саймон волів би ніколи не згадувати.

Джоел Едгертон не просто зіграв одну з головних ролей, а й виступив режисером стрічки. Напруга наростає поступово, без зайвих пояснень і дешевих страшилок. Найцікавіше тут навіть не те, що приховує давній знайомий, а те, наскільки сильно правда про минуле може змінити ставлення до людини, з якою ти живеш під одним дахом.

Дивіться трейлер фільму "Подарунок" онлайн:

А для тих, кому до душі історії з небезпечними загадками та несподіваними розв’язками, є ще добірка детективів, які змусять забути про сон.