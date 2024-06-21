Настроение на любовь: 3 фильма и сериала об отношениях, которые стоит посмотреть вечером

Вечер пятницы всегда означает лишь одно: рабочая неделя позади, а впереди заслуженный отдых. Чтобы это время прошло действительно качественно, стоит выбрать для просмотра фильм или сериал, от которого невозможно оторваться.

Кино о сексе и отношениях станет отличным выбором для такого вечера. В материале Кино 24 найдете нашу новую подборку самых интересных фильмов и сериалов на эту тему.

Рекомендуем Идея фильма на вечер: новинка от Netflix, основанная на реальных событиях

"Он и она" 2017

Совершенно нестандартная история любви началась однажды в баре, где встретились обычный парижский писатель Виктор и литературовед, магистр классической литературы Сара. Между ними мгновенно появились чувства, ставшие основой для их совместной истории, переполненной страстью, разногласиями, ненавистью и любовью.

На протяжении 45 лет Виктор и Сара провели вместе. Их отношения были далеки от идеалов, однако они прошли через все печали и радости, боролись с собственными эгоизмами и даже скукой. Сара всегда была в тени своего мужа, но кто она на самом деле?

"Он и она": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секс/Жизнь" 2023

Американский драматический телесериал, создан для Netflix, основан на романе Б.Б. Истона "44 главы о 4 мужчинах".

Сюжет сериала разворачивается вокруг смелого сексуального прошлого женщины, которое контрастирует с ее семейным настоящим. Бывший любовник, о котором она не может забыть и о котором она не может перестать фантазировать, неожиданно возвращается в ее жизнь, что нарушает ее стабильность и вызывает новые испытания.

"Секс/Жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь" 2012

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, бок о бок, непрерывно заботясь друг о друге. Теперь им за восемьдесят. Анна болеет, и ее жизнь постепенно угасает: сначала отключается память, потом тело отказывает ей подчиняться, и она становится паралитической. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств.

Бросив преподавание в консерватории, он полностью посвящает себя заботам о жене. Он не может представить, чтобы любимая оказалась в доме престарелых, на котором настаивает их взрослая дочь, что время от времени навещает родителей. Эти визиты становятся настоящим испытанием для семьи, жизнь которой, казалось бы, протекала в гармонии и любви

"Любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

Просмотрите подборку и выберите ленту для вечернего просмотра, чтобы ваш отдых был приятным.