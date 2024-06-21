Кіно про секс та стосунки стане чудовим вибором для такого вечора. У матеріалі Кіно 24 знайдете нашу нову добірку найцікавіших фільмів та серіалів на цю тему.

Рекомендуємо Ідея фільму на вечір: новинка від Netflix, що заснована на реальних подіях

"Він та вона" 2017

Абсолютно нестандартна історія кохання розпочалася одного разу в барі, де зустрілися звичайний паризький письменник Віктор і літературознавець, магістр класичної літератури Сара. Між ними миттєво з'явилися почуття, що стали основою для їхньої спільної історії, що переповнена пристрастю, розбіжностями, ненавистю й любов'ю.

Протягом 45 років Віктор і Сара провели разом. Їхні стосунки були далекі від ідеалів, проте вони пройшли через всі печалі й радості, боролися з власними егоїзмами та навіть нудьгою. Сара завжди була в тіні свого чоловіка, але хто вона насправді?

"Він та вона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс/Життя" 2023

Американський драматичний телесеріал, створений для Netflix, заснований на романі Б.Б. Істона "44 розділи про 4 чоловіків".

Сюжет серіалу розгортається навколо сміливого сексуального минулого жінки, яке контрастує з її сімейним сьогоденням. Колишній коханець, про якого вона не може забути й про якого вона не може перестати фантазувати, несподівано повертається в її життя, що порушує її стабільність і викликає нові випробування.

"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання" 2012

Жорж і Анна прожили разом усе життя, пліч-о-пліч, безперервно піклуючись один про одного. Тепер їм за вісімдесят. Анна хворіє, і її життя поступово згасає: спочатку відключається пам’ять, потім тіло відмовляє їй підкорятися, і вона стає паралітичною. Жорж намагається найняти доглядальниць, але з гіркотою розуміє, що не може вимагати від них душевної теплоти та щирості почуттів.

Покинувши викладання в консерваторії, він повністю присвячує себе турботам про дружину. Він не може уявити, щоб кохана опинилася в будинку для літніх людей, на якому наполягає їхня доросла дочка, що час від часу відвідує батьків. Ці візити стають справжнім випробуванням для родини, життя якої, здавалося б, протікало в гармонії й любові

"Кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

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