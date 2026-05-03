Что посмотреть, если понравился фильм "Дьявол носит Прада 2"
30 апреля в Украине состоялась премьера фильма "Дьявол носит Прада 2" – продолжение культовой истории 2006 года. К своим ролям вернулись любимые актеры, в частности Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.
Если вы уже успели пойти в кино на "Дьявол носит Прада 2" и вам понравилась лента, то сохраняйте сегодняшнюю подборку. 24 Канал расскажет, что похожего посмотреть.
"Стажер"
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
70-летний Бен Уиттакер становится стажером в компании моды, руководителем которой является Джулс Остин. Женщина решает нарушить правила и не брать на работу опытных работников. Со временем пенсионер вливается в компанию молодых коллег и завязывает крепкую дружбу с начальницей.
"Секс в большом городе"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Культовый сериал конца 90-х начала 2000-х годов, в котором рассказывается о жизни четырех подруг в Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс. Женщины все разные, однако их объединяет насыщенная жизнь. Они влюбляются и расстаются, ходят в кафе и любят обсуждать личное.
"Дом Гуччи"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Фильм, снят по мотивам реальной истории о династии Гуччи. Патриция Реджани выходит замуж за наследника модного дома Маурицио Гуччи. Она – ревнивая, стремится к власти и плетет интриги, поэтому впоследствии семья и бизнес разрушаются. Кульминация ленты – убийство Маурицио, которое организовала его бывшая жена.
"Эмили в Париже"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сюжет сериала разворачивается вокруг Эмили Купер, которая работает исполнительным директором по маркетингу в Чикаго. Неожиданно девушка получает предложение работы в Париже. Во Франции главную героиню ждет множество приключений, в частности романтических.
О чем фильм "Дьявол носит Прада 1"?
В первой части фильма "Дьявол носит Прада" начинающая журналистка Энди Сакс становится ассистенткой Миранды Пристли – главного редактора престижного модного журнала "Подиум".
Миранда – невыносимая начальница, однако Энди пытается выполнять все ее задачи, чтобы налаживать связи и найти себе другую работу, ведь в моде девушка не разбирается.
Впоследствии Сакс меняет стиль и начинает более ответственно относиться к работе, поэтому превосходит старшую ассистентку Пристли Эмили Чарльтон. Теперь главный редактор поручает Энди более сложные задачи.