24 Канал собрал 3 семейные комедии, которые уже сегодня могут добавить теплоты вашему семейному вечеру. Это забавные и трогательные киноленты, которые вам точно понравятся.
"Младенец на прогулке"
Год: 1994
Рейтинг IMDb: 6.2
Трое преступников похищают малыша Бинка из богатой семьи, но их план быстро выходит из-под контроля. Сообразительный младенец взвешенно путешествует по городу, повторяя маршрут своей любимой книги. Грабители пытаются вернуть мальчика, но тот постоянно ускользает из их рук.
"Младенец на прогулке": смотрите онлайн трейлер фильма
"Двое: Я и моя тень"
Год: 1995
Рейтинг IMDb: 6.0
Главные героини – две девушки, которые невероятно похожи друг на друга, но росли в разных мирах. Их жизни меняются после случайной встречи. Девушки решают поменяться местами для налаживания личной жизни своих опекунов.
"Двое: Я и моя тень": смотрите онлайн трейлер фильма
"Оптом дешевле"
Год: 2003
Рейтинг IMDb: 5.9
Супруги Бейкеров воспитывают 12 детей и пытаются удержать баланс между карьерой и бытом. Однажды отец получает работу мечты, а книга его жены заинтересовала издателей, поэтому она отправляется в книжный тур. В то время большая семья оказывается в эпицентре забавных приключений. В то же время им приходится преодолевать всевозможные испытания, которые только укрепляют единство. У этой истории есть продолжение – "Оптом дешевле 2".
"Оптом дешевле": смотрите онлайн трейлер фильма
Что еще посмотреть, если понравились эти фильмы?
- "Шрек". Мультфильм, который вернет в детство и точно подарит приятные воспоминания и ощущение покоя.
- "Королевский подход". Парикмахерша из Нью-Йорка получает шанс работать на свадьбу волшебного принца. Но когда между ними вспыхивают чувства, что победит – любовь или долг?
- "Отдых по обмену". Легендарная праздничная комедия. Одинокая Аманда из Лос-Анджелеса и журналистка Айрис из Лондона накануне Рождества решают поменяться домами, чтобы забыть о проблемах с личной жизнью.