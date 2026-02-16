24 Канал зібрав 3 сімейні комедії, які вже сьогодні можуть додати теплоти вашому сімейному вечору. Це кумедні і зворушливі кінострічки, які вам точно сподобаються.
"Немовля на прогулянці"
Рік: 1994
Рейтинг IMDb: 6.2
Троє злочинців викрадають малюка Бінка з багатої родини, але їхній план швидко виходить з-під контролю. Кмітливе немовля виважено мандрує містом, повторюючи маршрут своєї улюбленої книжки. Грабіжники намагаються повернути хлопчика, але той постійно вислизає з їхніх рук.
"Немовля на прогулянці": дивіться онлайн трейлер фільму
"Двоє: Я та моя тінь"
Рік: 1995
Рейтинг IMDb: 6.0
Головні героїні – двоє дівчат, які неймовірно схожі одна на одну, але зростали в різних світах. Їхні життя змінюються після випадкової зустрічі. Дівчата вирішують помінятися місцями задля налагодження особистого життя своїх опікунів.
"Двоє: Я та моя тінь": дивіться онлайн трейлер фільму
"Оптом дешевше"
Рік: 2003
Рейтинг IMDb: 5.9
Подружжя Бейкерів виховує 12 дітей й намагається втримати баланс між кар'єрою та побутом. Одного разу батько отримує роботу мрії, а книга його дружини зацікавила видавців, тож вона відправляється в книжковий тур. У той час велика родина опиняється в епіцентрі кумедних пригод. Водночас їм доводиться долати всілякі випробування, які лише зміцюють єдність. У цієї історії є продовженн – "Оптом дешевше 2".
"Оптом дешевше": дивіться онлайн трейлер фільму
Що ще подивитися, якщо сподобалися ці фільми?
- "Шрек". Мультфільм, який поверне в дитинство й точно подарує приємні спогади та відчуття спокою.
- "Королівський підхід". Перукарка з Нью-Йорка отримує шанс працювати на весілля чарівного принца. Та коли між ними спалахують почуття, що переможе – кохання чи обов'язок?
- "Відпочинок за обміном". Легендарна святкова комедія. Самотня Аманда з Лос-Анджелеса та журналістка Айріс із Лондона напередодні Різдва вирішують помінятися будинками, щоб забути про проблеми з особистим життям.