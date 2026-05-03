Якщо ви вже встигли піти в кіно на "Диявол носить Прада 2" й вам сподобалася стрічка, то зберігайте сьогоднішню добірку. 24 Канал розповість, що схожого подивитися.

Теж цікаво Ви точно дивились їх у дитинстві: 3 сімейні комедії, про які ми забули

Що подивитися, якщо сподобався фільм "Диявол носить Прада 2"?

"Стажер"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

70-річний Бен Віттакер стає стажером в компанії моди, керівницею якої є Джулс Остін. Жінка вирішує порушити правила й не брати на роботу досвідчених працівників. З часом пенсіонер вливається у компанію молодих колег і зав'язує міцну дружбу з начальницею.

"Стажер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секс і місто"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Культовий серіал кінця 90-х початку 2000-х років, в якому розповідається про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку: Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк та Міранди Гоббс. Жінки всі різні, проте їх об'єднує насичене життя. Вони закохуються й розстаються, ходять у кафе й люблять обговорювати особисте.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім Гуччі"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Фільм, знятий за мотивами реальної історії про династію Гуччі. Патриція Реджані виходить заміж за спадкоємця модного дому Мауріціо Гуччі. Вона – ревнива, прагне влади й плете інтриги, тож згодом сім'я та бізнес руйнуються. Кульмінація стрічки – вбивство Мауріціо, яке організувала його колишня дружина.

"Дім Гуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілі в Парижі"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет серіалу розгортається навколо Емілі Купер, яка працює виконавчою директоркою з маркетингу в Чикаго. Неочікувано дівчина отримує пропозицію роботи в Парижі. У Франції головну героїню чекає безліч пригод, зокрема романтичних.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що фільм "Диявол носить Прада 1"?

У першій частині фільму "Диявол носить Прада" журналістка-початківиця Енді Сакс стає асистенткою Міранди Прістлі – головної редакторки престижного модного журналу "Подіум".

Міранда – нестерпна начальниця, проте Енді намагається виконувати всі її завдання, щоб налагоджувати зв'язки й знайти собі іншу роботу, адже у моді дівчина не розбирається.

Згодом Сакс змінює стиль й починає більш відповідально ставитися до роботи, тож перевершує старшу асистентку Прістлі Емілі Чарльтон. Тепер головна редакторка доручає Енді складніші завдання.