В подборке Кино 24 найдете список фильмов, которые уже полюбились многим зрителям. В материале можете посмотреть трейлеры, прочитать описания лент и точно выберете что-то для себя.

Советуем Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

"Плейлист"

История становления музыкального стримингового сервиса Spotify рассказывается через призму шести человек, которые были причастны к этому процессу. Будущий основатель шведского IT-гиганта, Даниэль Эк, мечтает работать в Google, но получает отказ. Вместо этого он решает создать собственную компанию, которая бы не уступала Google. Эту историю раскрывает первый эпизод сериала.

Дальнейшее развертывание событий описывается глазами главного программиста компании, юристки, инвестора, высшего руководителя Sony и исполнительницы, которая размещает свои треки на Spotify. "Плейлист" охватывает все аспекты ИТ-бизнеса, открывая для зрителя подводные камни этой индустрии, с которыми сталкиваются основатели, конкуренты и пользователи.

"Плейлист": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Выбывшая"

История Элизабет Холмс и ее псевдобизнеса Theranos является одной из самых известных афер в мире стартапов. Молодая женщина, которая стала самой молодой миллиардершей в истории, благодаря своей способности обманывать большое количество людей, включая известных инвесторов.

Журналистка Ребекка Джарвис начала подкаст о восхождении и падении Theranos, в котором общалась с бывшими работниками компании, пациентами и инвесторами. На основе этого подкаста стриминговый сервис Hulu снял короткий сериал об истории Элизабет Холмс и ее стартапа.

"Выбывшая": смотрите онлайн трейлер сериала

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Стив Джобс"

Кто сейчас не знает о Стиве Джобсе? Он – пионер эры IT-технологий, соучредитель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Apple, а также один из основателей и главный исполнительный директор всемирно известной киностудии Pixar.

Но каким образом такие великие люди достигают успеха? Чем им приходится жертвовать? На вершине славы люди часто теряют ориентиры и допускают ошибки. В жизни Джобса также были кризисы, которые не ограничивались только работой.

"Стив Джобс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отель "Руанда""

Действие происходит в середине 90-х годов прошлого века. Племя хуту, составлявшее этническое большинство в Руанде, спровоцировало в стране жестокие массовые убийства, унеся жизни более миллиона человек.

Пол – руководитель престижного отеля в столице Руанды, где несколько сотен человек укрылись от убийц. Он делает все возможное, чтобы их спасти. Однако ситуация осложняется тем, что жена Пола также принадлежит к племени тутси. Он использует все свои связи, не прибегая к подкупу или шантажу, он умоляет, льстит, угрожает и в результате спасает от гибели 1268 человек.

"Отель "Руанда"": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите ленты, которые основаны на реальных событиях. Выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше всего и приглашайте друзей в гости. Вечер точно будет интересным!