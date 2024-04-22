У добірці Кіно 24 знайдете список фільмів, які уже полюбились багатьом глядачам. У матеріалі можете подивитись трейлери, прочитати описи стрічок та точно оберете щось для себе.

Радимо Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

"Плейлист"

Історія становлення музичного стрімінгового сервісу Spotify розповідається через призму шести осіб, що були причетні до цього процесу. Майбутній засновник шведського IT-гіганта, Даніель Ек, мріє працювати у Google, але отримує відмову. Замість цього він вирішує створити власну компанію, яка б не поступалася за Google. Цю історію розкриває перший епізод серіалу.

Подальше розгортання подій описується очима головного програміста компанії, юристки, інвестора, вищого керівника Sony та виконавиці, яка розміщує свої треки на Spotify. "Плейлист" охоплює всі аспекти ІТ-бізнесу, відкриваючи для глядача підводні камені цієї індустрії, з якими стикаються засновники, конкуренти та користувачі.

"Плейлист": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Вибула"

Історія Елізабет Голмс і її псевдобізнесу Theranos є однією з найвідоміших афер у світі стартапів. Молода жінка, яка стала наймолодшою мільярдеркою в історії, завдяки своїй здатності обманювати велику кількість людей, включаючи відомих інвесторів.

Журналістка Ребека Джарвіс розпочала подкаст про сходження і падіння Theranos, в якому спілкувалася з колишніми працівниками компанії, пацієнтами та інвесторами. На основі цього подкасту стрімінговий сервіс Hulu зняв короткий серіал про історію Елізабет Голмс і її стартапу.

"Вибула": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Стів Джобс"

Хто зараз не знає про Стіва Джобса? Він – піонер ери IT-технологій, співзасновник, голова ради директорів і головний виконавчий директор компанії Apple, а також один з засновників і головний виконавчий директор всесвітньо відомої кіностудії Pixar.

Але яким чином такі великі люди досягають успіху? Чим їм доводиться жертвувати? На вершині слави люди часто втрачають орієнтири та допускаються помилось. У житті Джобса також були кризи, які не обмежувалися лише роботою.

"Стів Джобс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Готель "Руанда""

Дія відбувається у середині 90-х років минулого століття. Плем'я хуту, що складало етнічну більшість в Руанді, спровокувало в країні жорстокі масові вбивства, забравши життя понад мільйону людей.

Пол – керівник престижного готелю в столиці Руанди, де кілька сотень людей сховалися від вбивць. Він робить все можливе, щоб їх врятувати. Однак ситуація ускладнюється тим, що дружина Пола також належить до племені тутсі. Він використовує всі свої зв'язки, не вдаючись до підкупу чи шантажу, він благає, лестить, загрожує і в результаті рятує від загибелі 1268 людей.

"Готель "Руанда"": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться стрічки, які засновані на реальних подіях. Обирайте фільм, який зацікавив вас найбільше та запрошуйте друзів в гості. Вечір точно буде цікавим!