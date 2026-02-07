Готовьте попкорн: фильмы и сериалы на реальных событиях для идеальных выходных

Выходные – идеальное время, чтобы провести его за просмотром фильмов и сериалов. Чтобы создать более интересную и веселую атмосферу, можно позвать друзей и устроить совместный киновечер.

24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов, основанных на реальных событиях. Эти проекты имеют достаточно высокий рейтинг IMDb и завоевали внимание зрителей, поэтому их нельзя пропустить.

Тоже интересно Догадаться почти невозможно: 3 фильма с неожиданной концовкой

Фильмы и сериалы на реальных событиях

"Грандиозная подделка"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

События фильма происходят в 1970-х годах. В Рим приезжает Тони Чичиарелли, который мечтает стать великим художником. Однако мужчина вступает на преступный путь. Главный герой станет самым выдающимся поддельщиком.

"Грандиозная подделка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Побочный эффект: смерть"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.4/10

В сериале показан опиоидный кризис в США. Сюжет сосредоточен на компании Purdue Pharma, которая принадлежит Ричарду Саклеру и его семье. Жизнь людей навсегда изменилась после изобретения препарата "Оксиконтин".

"Побочный эффект: смерть": смотрите онлайн трейлер сериала

"Срыв"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорд и его жена имеют всего несколько часов, чтобы найти выкуп, ведь их сына похитили. Много средств ушло на избирательную кампанию, поэтому супруги идут на риск. Им придется раскрыть те стороны жизни, которые они стремились скрыть.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Летом 2018 году Адам и его невеста Инна приезжают в город Тихая Нава. Как-то влюбленные ссорятся, после чего парень сбегает, а девушка отправляется на его поиски и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается должным образом расследовать преступление, а Инна начинает подозревать самого Адама, поэтому они расходятся.

Впоследствии Адам снова приезжает в Тихую Наву, чтобы раскрыть правду. Однако в городе происходит изнасилование и убийство. На парня ждет борьба с полицией и властью, которые пытаются замять дело.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала