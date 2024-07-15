К сожалению, Шеннен Догерти умерла, об этом стало известно 14 июля. В материале Кино 24 вы можете посмотреть фильмографию актрисы и выбрать ленту для просмотра, чтобы почтить ее память и вспомнить лучшие моменты ее актерской карьеры.

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"Все женщины – ведьмы"

Три сестры, которые имеют совершенно разные характеры и жизненные пути, решают вернуться в дом своей бабушки. Это место хранит много воспоминаний об их детстве, когда они были еще маленькими девочками.

Младшая сестра, Фиби, отправляется на чердак, где находит старинную "Книгу тьмы". Изучая ее, Фиби случайно пробуждает в себе и своих сестрах скрытые волшебные способности. Оказывается, они являются наследниками древнего пророчества, которое рассказывает о трех самых могущественных ведьм всех времен, известных как Зачарованные.

"Все женщины – ведьмы": смотрите онлайн трейлер сериала

Теперь сестрам приходится объединить свои силы и держаться вместе, чтобы защищать невинных людей от темных сил, которые существуют в магическом мире. Их ждут многочисленные испытания и опасности, ведь темные силы не заставляют себя ждать и постоянно пытаются нанести вред. Сестры понимают, что только вместе они смогут противостоять злу и выполнить свое предназначение.

"Беверли-Хиллз, 90210"

"Беверли-Хиллз, 90210" – это сериал, который подробно освещает жизнь учеников, живущих в одном из самых богатых районов Беверли-Хиллз. Сюжет рассказывает об их пути от старшей школы до взрослой жизни, включая обучение в колледже и первые шаги в карьере.

Молодые герои становятся друзьями и врагами, влюбляются и расстаются, проходят через многочисленные кризисные ситуации. Сериал касается важных и сложных тем, таких как алкоголизм, апартеид в Южной Африке, беременность и наркотики, показывая, как персонажи справляются с этими вызовами и как они влияют на их жизни и отношения.

"Беверли-Хиллз, 90210": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ривердейл"

Сериал рассказывает о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не грустного подростка Арчи Эндрюса, а также его друзей: очаровательной Бетти Купер, загадочной Вероники Лодж и других жителей этого, на первый взгляд, мирного городка.

События разворачиваются в современном мире, где главные герои решают исследовать скрытую от посторонних сторону жизни Ривердейла. Они сталкиваются с различными странностями и темными тайнами, скрывающихся за праздничным фасадом их городка. Арчи и его друзья пытаются разгадать эти загадки, при этом решая свои личные проблемы и поддерживая друг друга в сложных ситуациях.

Сериал сочетает в себе элементы драмы, мистики и детектива, предоставляя зрителям возможность окунуться в многогранный мир молодых героев и вместе с ними исследовать скрытые уголки Ривердейла.

"Ривердейл": смотрите онлайн трейлер сериала

Также Шеннен Догерти сыграла в таких лентах:

"Новая форма"

"Смертельный поезд"

"Лоботрясы"

Другой день"

"Опасное место" и другие.

Известно, что Догерти была одной из самых скандальных актрис в Голливуде, что только добавляло ей популярности и привлекало внимание общественности. Однако ее игра в кадре точно заслуживает вашего просмотра. Поэтому выбирайте ленту, которая вам нравится и почтите память известной голливудской актрисы.