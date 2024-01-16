Это ленты разных жанров, так что каждый найдет то, что по вкусу.

Интересно Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

Фильмы и сериалы, которые рекомендует посмотреть Оля Цыбульская

Сериал "Люпен"

Эта драма, состоящая из трех сезонов, заполонила сердца миллионов зрителей. Вдохновленный похождениями Арсена Люпена, благородный грабитель Ассан Диоп решает отомстить за своего отца, жизнь которого безнаказанно разрушила одна состоятельная семья.

Я верю, что смекалка и изобретательность – очень крутые инструменты. Они помогают сориентироваться в любой ситуации. Особенно, когда ты борешься за справедливость и со своими детскими травмами ради любви,

– отметила Цыбульская.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Фильм "Люси"

Следующим смотрите боевик из Скарлетт Йоганссон в главной роли. Она сыграла молодую американку, которая против своей воли становится наркокурьером в Тайване. Инновационные наркотики попадают в организм – и у нее появляются сверхъестественные способности.

Научно-фантастический экшн от гения Люка Бессона. Фильм, после которого ты осознаешь, что у тебя есть безграничный ресурс и возможности, и не пользуешься ими вообще. Супер "пендель", чтобы начать жить прямо сейчас. Сознательно и на максимум,

– подчеркнула артистка.

"Люси": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Вики Кристина Барселона"

Разбавим подборку мелодрамой, которая перенесет нас в жаркую Испанию – край любви, страсти и реализации самых сокровенных желаний. Туда отправляются две американки, которым осточертела жизнь в мегаполисе и хочется перемен. Именно в Испании проходит встреча, которая кардинально меняет жизнь девушек.

Моя любовь с Хавьером Бардемом началась с этого фильма. Любовь и приключения – это то, чего хочет каждый человек, но мало кто решается. Ибо быть счастливым – для каждого свое. И ты можешь не знать, что мечтала оказаться с незнакомцем и подругой где-то в Авьедо,

– прокомментировала Оля.

"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Люксембург, Люксембург"

На десерт оставили одну из самых ожидаемых украинских лент 2023 – шедевр от Антонио Лукича. Это комедия о двух братьях-близнецах, которые узнают, что их отец, не живший с ними, умирает в далеком Люксембурге. Они отправляются туда, чтобы в последний раз увидеть старика.

Сочетать смех и слезы удается только гениям. С тем, что это качественный украинский фильм, согласна не только я, но и мировые платформы и кинокритики. Сделайте себе wow,

– призвала народная любимица.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма