Це стрічки різних жанрів, тож кожен знайде те, що до смаку.

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Фільми та серіали, які рекомендує подивитися Оля Цибульська

Серіал "Люпен"

Ця драма, що складається з трьох сезонів, заполонила серця мільйонів глядачів. Натхненний пригодами Арсена Люпена, благородний грабіжник Ассан Діоп вирішує помститися за свого батька, життя якого безкарно зруйнувала одна заможна родина.

Я вірю, що кмітливість і винахідливість – дуже круті інструменти. Вони допомагають зорієнтуватись у будь-якій ситуації. Особливо, коли ти борешся за справедливість і зі своїми дитячими травмами заради любові,

– зазначила Цибульська.

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Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Фільм "Люсі"

Наступним дивіться бойовик зі Скарлет Йоганссон у головній ролі. Вона зіграла молоду американку, яка проти своєї волі стає наркокур'єркою в Тайвані. Інноваційні наркотики потрапляють в організм – і в неї з'являються надприродні здібності.

Науково-фантастичний екшн від генія Люка Бессона. Фільм, після якого ти усвідомиш, що маєш безмежний ресурс і можливості, та не користуєшся ними взагалі. Супер "пендель", щоб почати жити прямо зараз. Свідомо і на максимум,

– наголосила артистка.

"Люсі": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Вікі Крістіна Барселона"

Розбавимо добірку мелодрамою, яка перенесе нас у спекотну Іспанію – край любові, пристрасті та реалізації найпотаємніших бажань. Туди вирушають дві американки, яким остогидло життя в мегаполісі та хочеться змін. Саме в Іспанії відбувається зустріч, яка кардинально змінює життя дівчат.

Моя любов з Хав'єром Бардемом почалася з цього фільму. Кохання і пригоди – це те, чого хоче кожна людина, але мало хто наважується. Бо бути щасливим – для кожного своє. І ти можеш не знати, що мріяла опинитись з незнайомцем і подругою десь в Ав'єдо,

– прокоментувала Оля.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Люксембург, Люксембург"

На десерт залишили одну з найочікуваніших українських стрічок 2023 року – шедевр від Антоніо Лукіча. Це комедія про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній батько, який не жив із ними, помирає в далекому Люксембурзі. Вони відправляються туди, щоб востаннє побачити старого.

Поєднувати сміх і сльози вдається тільки геніям. З тим, що це якісний український фільм, погоджуюсь не тільки я, а й світові платформи та кінокритики. Зробіть собі wow,

– закликала народна улюблениця.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму