Рассказываем о реальных преступлениях, которые писатели описали в книгах. Со временем истории жутких убийств адаптировали для телеэкранов – эти фильмы и сериалы заставляют зрителя замерзать от ужаса.

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"Черная георгина"

22-летнюю Элизабет Шорт жестоко убили и расчленили в январе 1947 года. Тело нашли в окрестностях Лос-Анджелеса таким изуродованным, что сначала показалось, что это манекен. Жертву окрестили "черной георгиной" в прессе.

Это дело так и не было раскрыто, однако Элизабет оставила след в массовой культуре. О ней писали книги и сняли кино. Одним из самых известных является роман-триллер "Черная орхидея" (если переводить дословно – "Черная георгина") Джеймса Элроя. В 2006 году на его основе сняли фильм.

"Черная орхидея": смотрите трейлер онлайн

"Артур и Джордж"

Артур Конан Дойль получил множество писем от поклонников, где его просили помочь в раскрытии дел, путая писателя с его героем Шерлоком Холмсом. В одном таком письме юрист Джордж Иданджи попросил автора помочь ему доказать свою невиновность. Дело в том, что мужчину признали виновным в убийствах и увечьях скота возле Бирмингема.

Конан Дойль считал, что Идалжи осудили из-за его цвета кожи. Дело получило название "Возмущение в Грейт-Верли" и легло в основу романа "Артур и Джордж". Его экранизировали в 2015 году как остросюжетный сериал.

"Артур и Джордж": смотрите трейлер онлайн

"Ширли"

18-летняя Пола Джин Уэлден, студентка колледжа в Вермонте, исчезла в 1946 году. Ее тело так и не нашли, версий относительно исчезновения выдвигалось множество. Местная писательница Ширли Джексон написала об этом жуткий роман "Вешальник".

Годы спустя Сьюзен Шарф Меррел посвятила этим событиям книгу "Ширли", в которой назвала главной подозреваемой в убийстве девушки саму писательницу. В 2020 году вышел фильм, основанный на одноименном романе.

"Ширли": смотрите трейлер онлайн

"Психоз"

Эдвард Теорор Гин – один из самых известных маньяков в Америке. Его арестовали в 1957, он признался в убийстве двух женщин и выкапывании недавно похороненных трупов. И в доме серийного убийцы изъяли огромное количество страшных вещей, произведенных из человеческих останков. Об этом писатель Роберт Блох написал роман-триллер "Психоз", который в 1960 экранизировал Альфред Хичкок, а в 1998 Гас ван Сет.

"Психоз" (1960): смотрите трейлер онлайн

"Ночь охотника"

Гарри Паверс – серийный убийца, который встречался с женщинами, которые искали отношений, а затем убивал и грабил их. В 1932 году его казнили, но до этого времени произошло много трагических смертей. Феминистический роман об этом написала писательница Джейн Энн Филлипс. До этого о преступнике написал Дэвис Грабб в романе "Ночь охотника", который был экранизирован в 1955.