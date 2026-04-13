Чтобы радоваться, а не плакать: фильмы со счастливым концом

Хэппи-энд в фильмах – это то, к чему стремится большинство зрителей. Иногда неожиданные сюжетные повороты могут лишать такого удовольствия, однако эта подборка кинофильмов точно не разочарует.

24 Канал уже знает, какие фильмы со счастливым концом стоит посмотреть, чтобы на душе было спокойно, а волнений за главных героев просто не было. Отметим, что все эти ленты можно посмотреть на Netflix.

К теме Эти 4 фильма подарят вам много счастья

"Всем парням, которых я любила раньше", 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Лара Джин пишет любовные письма всем парням, в которых когда-то была влюблена, однако никогда их не отправляет. Однажды ее спокойная жизнь рушится, когда письма случайно поступают к адресатам.

Чтобы избежать неудобств, Джин заключает фиктивные отношения с Питером, однако их мнимая любовь со временем перерастает в настоящую.

"Вилла "Романтика"", 2022

Рейтинг IMDb: 5,5

История рассказывает о Джули – романтической девушке, которая после мучительного расставания решает осуществить свою мечту и едет в Верону – город любви, который связан с историей Ромео и Джульетты.

Но ее планы рушатся: оказывается, что виллу, которую она забронировала, случайно сдали двум людям одновременно. Поэтому ей приходится жить вместе с Чарли – саркастическим британцем, который совсем не разделяет ее романтических взглядов.

Сначала они воюют, а потом их вражда начинает перерастать в нечто большее.

"Из 13 в 30", 2004

Рейтинг IMDb: 6,3

13-летняя Дженна загадывает желание побыстрее повзрослеть – и просыпается 30-летней успешной женщиной. Однако взрослая жизнь оказывается не такой идеальной: она потеряла друзей и стала совсем другим человеком.

Дженна пытается это все исправить и вернуть самое важное – искренность и любовь.

"Полтора шпиона", 2016

Рейтинг IMDb: 6,3

Скромный бухгалтер Кэлвин неожиданно встречает своего бывшего знакомого Боба, который теперь работает на ЦРУ. Он втягивает Кэлвина в опасную шпионскую миссию, полную погонь и перестрелок.

Несмотря на страх и неуверенность, Келвин постепенно находит в себе смелость, а между героями формируется настоящая дружба.

Какие фильмы надо посмотреть всем?