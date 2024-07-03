Не только "Миссия невыполнима": 3 высокорейтинговых фильма с секс-символом мира кино Томом Крузом

3 июля свой День рождения празднует один из самых сексуальных актеров мира Том Круз. Чтобы поздравить именинника, стоит провести время, просматривая фильмы с его участием.

Мы подготовили специальную подборку таких лент. В списке от Кино 24 высокорейтинговые фильмы, которые сделали Тома Круза настоящей звездой на мировой арене.

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Фильмы с Томом Крузом

"Рожденный четвертого июля"

Рейтинг IMDb: 7.2

Фильм, основан на реальных событиях, рассказывает о жизни ветерана Вьетнамской войны Рона Ковика. Наивный школьник из патриотических соображений добровольно записывается в морскую пехоту. Пройдя через ад войны во Вьетнаме, он возвращается домой парализованным инвалидом. Его мечты, надежды и убеждения разрушаются вдребезги.

"Рожденный четвертого июля": смотрите онлайн трейлер фильма

Борясь с посттравматическим стрессовым расстройством и пытаясь найти себя в новых реалиях, Рон присоединяется к движению за прекращение войны во Вьетнаме. Через его борьбу с физическими и эмоциональными последствиями войны, история Рона Ковика становится мощным примером силы духа и переосмысления патриотизма в условиях жестокой реальности.

"Человек дождя"

Рейтинг IMDb: 8.0

Чарли – молодой предприниматель, который рано начал самостоятельную жизнь и научился использовать людей и извлекать выгоду из любой ситуации. Много лет не видя своего отца, Чарли узнает о его смерти. Отец оставляет свое немалое наследство старшему сыну Раймонду.

Раймонд, болен аутизмом, был тайно помещен в психиатрическую клинику еще в детстве и не имеет понятия, что такое деньги и для чего они нужны. Однако, он может почти не задумываясь, моментально и безошибочно решать математические задачи.

"Человек дождя": смотрите онлайн трейлер фильма

Возмущенный тем, что отец скрывал существование брата, а еще больше тем, что все наследство досталось не ему, Чарли похищает Раймонда из клиники. Братья садятся в старую машину их отца и отправляются в путешествие, полное интересных приключений и трагических неожиданностей. Эта поездка может привести их к пониманию друг друга.

"Рискованный бизнес"

Рейтинг IMDb: 6.8

Джоул Гудсен – 17-летний студент колледжа. Он всегда был примерным и ответственным, будучи "цацей" слишком долго. Но теперь настало время перемен.

Родители Джоула собираются в отпуск, оставляя его присматривать за домом и полностью доверяя ему, однако зря. То, что является мечтой каждого подростка – остаться дома без родителей, быстро превращается в кошмар для его родителей. Как только родители Джоула ступают на борт самолета, он немедленно начинает действовать.

"Рискованный бизнес": смотрите онлайн трейлер фильма

Пусть этот день будет посвящен просмотру лучших фильмов с Томом Крузом, что позволит насладиться его талантом и харизмой на экране.