Ми підготували спеціальну добірку таких стрічок. У списку від Кіно 24 високорейтингові фільми, які зробили Тома Круза справжньою зіркою на світовій арені.

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Фільми з Томом Крузом

"Народжений четвертого липня"

Рейтинг IMDb: 7.2

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про життя ветерана В'єтнамської війни Рона Ковіка. Наївний школяр із патріотичних міркувань добровільно записується в морську піхоту. Пройшовши через пекло війни у В'єтнамі, він повертається додому паралізованим інвалідом. Його мрії, сподівання та переконання руйнуються вщент.

"Народжений четвертого липня": дивіться онлайн трейлер фільму

Борючись із посттравматичним стресовим розладом та намагаючись віднайти себе в нових реаліях, Рон приєднується до руху за припинення війни у В'єтнамі. Через його боротьбу з фізичними та емоційними наслідками війни, історія Рона Ковіка стає потужним прикладом сили духу та переосмислення патріотизму в умовах жорстокої реальності.

"Людина дощу"

Рейтинг IMDb: 8.0

Чарлі – молодий підприємець, який рано почав самостійне життя і навчився використовувати людей та отримувати вигоду з будь-якої ситуації. Багато років не бачачи свого батька, Чарлі дізнається про його смерть. Батько залишає свій чималий спадок старшому синові Раймонду.

Раймонд, хворий на аутизм, був таємно поміщений в психіатричну клініку ще в дитинстві й не має поняття, що таке гроші й для чого вони потрібні. Однак, він може майже не замислюючись, моментально і безпомилково розв'язувати математичні задачі.

"Людина дощу": дивіться онлайн трейлер фільму

Обурений тим, що батько приховував існування брата, а ще більше тим, що весь спадок дістався не йому, Чарлі викрадає Раймонда з клініки. Брати сідають у стару машину їхнього батька і вирушають у подорож, повну цікавих пригод і трагічних несподіванок. Ця поїздка може привести їх до розуміння один одного.

"Ризикований бізнес"

Рейтинг IMDb: 6.8

Джоул Ґудсен – 17-річний студент коледжу. Він завжди був зразковим і відповідальним, бувши "цяцею" занадто довго. Але тепер настав час змін.

Батьки Джоула збираються у відпустку, залишаючи його доглядати за будинком і повністю довіряючи йому, проте даремно. Те, що є мрією кожного підлітка – залишитися вдома без батьків, швидко перетворюється на кошмар для його батьків. Щойно батьки Джоула ступають на борт літака, він негайно починає діяти.

"Ризикований бізнес": дивіться онлайн трейлер фільму

Нехай цей день буде присвячений перегляду найкращих фільмів з Томом Крузом, що дозволить насолодитися його талантом і харизмою на екрані.