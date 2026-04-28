3 новых хоррора, которые не стоит смотреть перед сном
28 апреля, 00:32
Мария Примыч
Основные тезисы
  • Фильм "28 лет спустя: Храм костей" рассказывает о жестоких монстрах среди выживших.
  • В фильме "На помощь" Линда Лиддл и ее босс борются за выживание на необитаемом острове после авиакатастрофы.

Фильмы ужасов лучше не включать вечером, ведь после них бывает сложно заснуть. Кроме того, если вы слишком чувствительны, то стоит кого-то пригласить к просмотру, чтобы было спокойнее.

В материале 24 Канала читайте о хоррорах, которые вышли в 2026 году. Не пропустите подборку, если любите такой жанр.

Какие новые хорроры посмотреть?

"28 лет спустя: Храм костей"

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10

Опасный союз, который заключил доктор Келсон, ставит под угрозу будущее всего человечества. Спайк встречается с Джимми Кристалом и сталкивается с кошмаром, от которого не может убежать.

В мире Храма костей инфицированные больше не являются единственной угрозой. Бояться стоит монстров среди уцелевших, ведь их жестокость страшнее любого вируса.

"На помощь"

  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Линда Лиддл и ее босс Брэдли Престон единственные выжившие после авиакатастрофы. Они попадают на необитаемый остров, где должность не имеет значения, теперь мужчина полностью зависит от своей подчиненной. Начинается настоящая борьба на выживание в экстремальных условиях.

"Невеста!"

  • Рейтинг IMDb: 5.7/10

События фильма разворачиваются в 1930-х годах. Франкенштейн хочет создать для себя идеальную партнершу. Он отправляется в Чикаго, где встречает ученого, который предпочитает экспериментальные методы.

Мужчины оживляют тело убитой девушки, однако эксперимент превосходит все их ожидания. Эмоциональная связь девушки с Франкенштейном становится опасной.

Какие еще жуткие фильмы посмотреть?

  • "Не говори со злом" – это история о Луизе и Бене, которые приезжают в загородный дом своих знакомых, но впоследствии понимают, что нужно немедленно бежать.

  • "Птичий короб" – Мэлори вместе с двумя детьми отправляется в опасное путешествие, чтобы спастись от загадочной силы. Однако им придется проходить этот путь с завязанными глазами.

