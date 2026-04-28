3 новых хоррора, которые не стоит смотреть перед сном

Фильмы ужасов лучше не включать вечером, ведь после них бывает сложно заснуть. Кроме того, если вы слишком чувствительны, то стоит кого-то пригласить к просмотру, чтобы было спокойнее.

Какие новые хорроры посмотреть?

"28 лет спустя: Храм костей"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Опасный союз, который заключил доктор Келсон, ставит под угрозу будущее всего человечества. Спайк встречается с Джимми Кристалом и сталкивается с кошмаром, от которого не может убежать.

В мире Храма костей инфицированные больше не являются единственной угрозой. Бояться стоит монстров среди уцелевших, ведь их жестокость страшнее любого вируса.

"На помощь"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Линда Лиддл и ее босс Брэдли Престон единственные выжившие после авиакатастрофы. Они попадают на необитаемый остров, где должность не имеет значения, теперь мужчина полностью зависит от своей подчиненной. Начинается настоящая борьба на выживание в экстремальных условиях.

"Невеста!"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

События фильма разворачиваются в 1930-х годах. Франкенштейн хочет создать для себя идеальную партнершу. Он отправляется в Чикаго, где встречает ученого, который предпочитает экспериментальные методы.

Мужчины оживляют тело убитой девушки, однако эксперимент превосходит все их ожидания. Эмоциональная связь девушки с Франкенштейном становится опасной.

