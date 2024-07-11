Внеземная жизнь и жуткие пришельцы: 5 фильмов ужасов про инопланетян

Загадка внеземной жизни всегда привлекала человеческое воображение. В кинематографе эта тема находит отражение в многочисленных фильмах ужасов, которые погружают зрителя в мир жутких пришельцев и неизведанных просторов космоса. Что же, если инопланетяне не только существуют, но и имеют не совсем добрые намерения?

Кино 24 собрал 5 фильмов ужасов об инопланетянах. Они захватывают и одновременно пугают своими непредсказуемыми сюжетами и реалистичными спецэффектами.

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"Добыча"

Этот фильм рассказывает о девушке-воине из племени команчей. Она сталкивается с жестоким пришельцем, который охотится на людей. Тяжелая борьба за выживание разворачивается на фоне величественных пейзажей дикой природы, где главная героиня должна использовать все свои навыки, чтобы победить врага с другой планеты и доказать право охотиться наравне с мужчинами.

"Добыча": смотрите трейлер онлайн

"Нет"

Фильм режиссера Джордана Пила рассказывает о брате и сестре, которые владеют ранчо для лошадей и начинают наблюдать странные явления в небе над своей собственностью. Постепенно они понимают, что имеют дело с опасным инопланетным объектом – тарелкой, летающей и охотящейся.

"Нет": смотрите трейлер онлайн

"Тихое место"

События разворачиваются в постапокалиптическом мире, где на Землю напали инопланетные существа с чрезвычайно острым слухом. Люди вынуждены жить в полной тишине, чтобы не привлечь внимание чудовищ. Семья пытается выжить, общаясь на языке жестов и избегая любых звуков. Напряжение нарастает с каждой минутой, ведь любой шум может стать фатальным.

"Тихое место": смотрите трейлер онлайн

"Жизнь"

На международной космической станции группа астронавтов находит новую форму жизни на Марсе. Сначала она кажется безобидной, но быстро превращается в смертельную угрозу. Организм растет, адаптируется и оказывается значительно опаснее, чем они могли себе представить.

"Жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Пандорум"

Двое астронавтов просыпаются с гиперсну на космическом корабле и пытаются понять, сколько прошло времени и что случилось. Постепенно они начинают понимать, что не одни: на корабле есть другие формы жизни, зловещие и опасные. В борьбе за выживание они пытаются выяснить правду о своей миссии и то, что произошло с другими членами экипажа.

"Пандорум": смотрите трейлер онлайн