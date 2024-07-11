Кіно 24 зібрав 5 фільмів жахів про інопланетян. Вони захоплюють і водночас лякають своїми непередбачуваними сюжетами та реалістичними спецефектами.

До слова Порція натхнення та мотивації: 4 цікаві фільми про роботу й кар'єру

"Здобич"

Цей фільм розповідає про дівчину-воїна з племені команчів. Вона стикається з жорстоким прибульцем, який полює на людей. Важка боротьба за виживання розгортається на фоні величних пейзажів дикої природи, де головна героїня мусить використати всі свої навички, щоб перемогти ворога з іншої планети і довести право полювати на рівні з чоловіками.

"Здобич": дивіться трейлер онлайн

"Ноу"

Фільм режисера Джордана Піла розповідає про брата й сестру, які володіють ранчо для коней і починають спостерігати дивні явища в небі над своєю власністю. Поступово вони розуміють, що мають справу з небезпечним інопланетним об'єктом – тарілкою, що літає і полює.

"Ноу": дивіться трейлер онлайн

"Тихе місце"

Події розгортаються в постапокаліптичному світі, де на Землю напали інопланетні істоти з надзвичайно гострим слухом. Люди змушені жити у повній тиші, аби не привернути увагу чудовиськ. Сім'я намагається вижити, спілкуючись мовою жестів і уникаючи будь-яких звуків. Напруга наростає з кожною хвилиною, адже будь-який шум може стати фатальним.

"Тихе місце": дивіться трейлер онлайн

"Життя"

На міжнародній космічній станції група астронавтів знаходить нову форму життя на Марсі. Спочатку вона здається невинною, але швидко перетворюється на смертельну загрозу. Організм росте, адаптується та виявляється значно небезпечнішим, ніж вони могли собі уявити.

"Життя": дивіться трейлер онлайн

"Пандорум"

Двоє астронавтів прокидаються з гіперсну на космічному кораблі і намагаються зрозуміти, скільки минуло часу й що трапилося. Поступово вони починають розуміти, що не самі: на кораблі є інші форми життя, зловісні та небезпечні. У боротьбі за виживання вони намагаються з'ясувати правду про свою місію та те, що сталося з іншими членами екіпажу.

"Пандорум": дивіться трейлер онлайн