Культовые фильмы ужасов удачно использовали зимнюю атмосферу для воспроизведения напряженных и жутких историй. 24 Канал подготовил подборку фильмов ужасов для январских ночей.

Интересно 3 лучшие триллеры на Netflix за 2024 год

"Сияние" (1980)

Писатель Джек Торренс работает над новым романом, поэтому особенно нуждается во вдохновении. Для этого мужчина решает устраиваться на работу смотрителем отеля "Оверлук". Зимой в заведении нет клиентов, поэтому вместе с женой и сыном Джек планирует здесь остаться. Впрочем, оказывается этот отель не совсем обычный. Дело в том, что когда-то здесь произошло убийство, но Торренс не обращает на это внимания. Однако все изменится, когда снег изолирует отель от мира.

"Сияние": смотрите трейлер онлайн

"Замерзшие" (2010)

Трое друзей отправились на горный курорт. В воскресенье вечером они сели на подъемник, но сотрудник не заметил их и выключил устройство. Теперь герои оказались в ловушке на несколько дней, из которой надо срочно сбежать. Однако мороз, хищники и собственные страхи только мешать друзьям спастись. Еды становится все меньше, а паники только больше. Сможет ли кто-то преодолеть свои страхи?

"Замерзшие": смотрите трейлер онлайн

"Нечто" (1982)

Сюжет фильма разворачивается в Антарктике. Команда ученых, которая работает на исследовательской станции, однажды находит нечто удивительное – космический корабль, внутри которого было неизвестное существо. Ученые решают забрать находку и узнать о ней больше. Однако это существо может принимать облик любого человека, с которым контактирует. Поэтому ученые со временем начинают подозревать друг друга, что вызывает лишь хаос внутри команды. Впрочем, ученым надо бороться вместе, чтобы спасти мир от ужасного существа, пока оно не вызвало смерти людей.

"Нечто": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир зимних ужасов. Наслаждайтесь просмотром!