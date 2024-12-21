24 Канал расскажет об остросюжетных фильмах, которые будут держать в напряжении до последней минуты. Это одни из лучших триллеров на Netflix 2024 года, где захватывающие сюжеты и неожиданные повороты.

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"Ребел-Ридж"

Ветеран морской пехоты Терри Ричмонд едет на велосипеде в город, чтобы внести залог за своего родного брата. Но его задерживают коррумпированные полицейские и незаконно конфискуют средства мужчины. После этого Терри решает начать борьбу против коррупции. Это увлекательная и невероятно интересная история, которая зажжет огонь в сердце.

"Ребел-Ридж": смотрите трейлер онлайн

"Ручная кладь"

Фильм рассказывает о молодом агенте TSA Итане Копеке, который накануне Рождества оказывается в смертельно опасной ситуации.

Таинственный путешественник шантажирует Итана, заставляя его пропустить опасный пакет через охрану аэропорта. Итан пытается перехитрить манипулятора-преступника, предотвратить катастрофу и защитить близких. Фильм сочетает саспенс и праздничную атмосферу, создавая напряженный сюжет.

"Ручная кладь": смотрите трейлер онлайн

"Кто ты внутри"

Накануне своей свадьбы Рубен устраивает прощальную вечеринку в огромном поместье, которое ему досталось в наследство. На встречу он пригласил всех друзей из колледжа и даже проблемного бывшего друга со взрывным характером. Все они надеются, что последний не захочет приходить, и вдруг он появляется на пороге особняка, имея с собой нечто необычное.

Это не только триллер: в фильме также соединились элементы комедии и ужасов. В ленте исследуют сложности человеческих отношений.

"Кто ты внутри": смотрите трейлер онлайн