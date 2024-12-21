24 Канал розповість про гостросюжетні фільми, що триматимуть у напрузі до останньої хвилини. Це одні з найкращих трилерів на Netflix 2024 року, де захопливі сюжети та несподівані повороти.

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"Ребел-Ридж"

Ветеран морської піхоти Террі Річмонд їде на велосипеді до міста, щоб внести заставу за свого рідного брата. Та його затримують корумповані поліціянти й незаконно конфіскують кошти чоловіка. Після цього Террі вирішує розпочати боротьбу проти корупції. Це захоплива та неймовірно цікава історія, яка запалить вогонь у серці.

"Ребел-Ридж": дивіться трейлер онлайн

"Ручна поклажа"

Фільм розповідає про молодого агента TSA Ітана Копека, який напередодні Різдва опиняється у смертельно небезпечній ситуації.

Таємничий мандрівник шантажує Ітана, змушуючи його пропустити небезпечний пакунок через охорону аеропорту. Ітан намагається перехитрити маніпулятора-злочинця, запобігти катастрофі й захистити близьких. Фільм поєднує саспенс і святкову атмосферу, створюючи напружений сюжет.

"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн

"Хто ти всередині"

Напередодні свого весілля Рубен влаштовує прощальну вечірку у величезному маєтку, який йому дістався у спадок. На зустріч він запросив усіх друзів з коледжу й навіть проблемного колишнього друга з вибуховим характером. Усі вони сподіваються, що останній не захоче приходити, та раптом він з'являється на порозі особняка, маючи з собою дещо незвичайне.

Це не тільки трилер: у фільмі також поєдналися елементи комедії та жахів. У стрічці досліджують складнощі людських стосунків.

"Хто ти всередині": дивіться трейлер онлайн