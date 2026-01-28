Только для самых смелых: 6 хорроров, от которых стынет кровь в жилах

В эпоху, когда культ тела достиг своего апогея, боди-хоррор стал самым актуальным зеркалом скрытых тревог общества. Фильмы в этом жанре перестали быть нишевыми: они все чаще появляются в программах ведущих фестивалей, вызывают оживленные обсуждения критиков и зрителей и попадают в шортлист Оскара – как, например, нашумевшая "Субстанция".

Современные режиссеры используют шокирующие физические трансформации, чтобы максимально откровенно поговорить с нами об идентичности, страх старения, социальное неравенство и стремление к близости. В подборке 24 Канала мы собрали шесть лент – от современной классики Альмодовара до свежих провокаций Джулии Дюкорно, – которые докажут, что настоящий ужас (как и настоящая красота) всегда скрывается под кожей.

Какие боди-хорроры стали лучшими в современности?

"Субстанция" (2024)

Этот фильм Корали Фаржа стал настоящей культурной бомбой, взрывная волна от которой накрыла и Канны, и соцсети. В центре сюжета – Элизабет Спаркл (фантастическое возвращение на экраны легенды 1990-х Деми Мур), бывшая звезда кино, которую в день ее 50-летия из-за "преклонного возраста" увольняют с фитнес-телешоу, которое она ведет.

В отчаянии Элизабет решается на инъекцию загадочной "Субстанции", обещающей создать ее лучшую и более молодую версию. Так появляется Сью: юная, прекрасная – настоящее воплощение мужских фантазий! Две версии одной женщины должны жить по очереди – неделю через неделю, – но вскоре Сью надоедает такой порядок вещей.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм, который начинается как жесткая сатира на голливудские стандарты красоты, быстро превращается в феерический визуальный аттракцион, где телесная деформация достигает почти барочной чрезмерности. Шум вокруг ленты был настолько мощным, что о "Субстанции" говорили даже те, кто обычно обходит хорроры десятой дорогой.

На Каннском кинофестивале Корали Фаржа получила награду за лучший сценарий, а Деми Мур получила за эту роль первый за всю свою многолетнюю карьеру "Золотой глобус" и первую же номинацию на Оскар как лучшая актриса. В целом "Субстанция" была представлена в пяти оскаровских категориях – включая самую престижную "Лучший фильм", – и победила в одной: за лучший грим и прически.

"Титан" (2021)

"Титан" Джулии Дюкорно – настоящий "дикий шторм", который изменил правила игры в современном кино. Сюжет разворачивается вокруг девушки-стриптизерши Алексии, которая после автокатастрофы, произошедшей в ее детстве, живет с титановой пластиной в черепе и испытывает сексуальное влечение к металлу и автомобилям, а еще – неконтролируемую агрессию, которая сделала из нее серийную убийцу.

Убегая от полиции, Алексия радикально меняет внешность и выдает себя за пропавшего сына пожарного Винсента. И Винсен принимает ее, как родную, поскольку и сам имеет специфические тайны..

"Титан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Титан" – радикальное, иногда шокирующее визуальное полотно, исследующее границы человеческой плоти и идентичности, – стал настоящим триумфатором Канн. Джулия Дюкорно завоевала за этот фильм "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, став лишь второй женщиной в истории, которая получила эту награду.

"Кожа, в которой я живу" (2011)

Когда за жанр боди-хоррора берется главный эстет европейского кино Педро Альмодовар, жанр избавляется от грязных подвалов и перемещается в стерильные, наполненные искусством интерьеры.

В центре сюжета фильма, снятого по книге "Тарантул" Тьерри Жонке, – гениальный пластический хирург Роберт Ледгард, который после гибели жены одержим идеей создания идеальной человеческой кожи, устойчивой к любым повреждениям. Свои эксперименты он проводит на таинственной пленнице Вере, которая живет в его роскошном поместье под постоянным наблюдением. То, что начинается как клинический триллер, постепенно разворачивается в потрясающую историю мести, где тело становится инструментом контроля, а финал оставляет зрителя в состоянии абсолютного оцепенения.

"Кожа, в которой я живу": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента получила премию BAFTA как лучший фильм на иностранном языке. Критики до сих пор называют ее одной из самых изящных работ Альмодовара, подчеркивая, как мастерски режиссер раскрыл в боди-хорроре темы идентичности, гендера и этических границ науки.

"Безграничный бассейн" (2023)

Сюжет знакомит нас с писателем-неудачником Джеймсом и его женой Эм, которые отдыхают на закрытом курорте вымышленной страны Ла Толка. После рокового ДТП выясняется, что по местным законам героя ждет казнь, однако за большие деньги он может создать собственного клоуна-двойника, которого убьют вместо него. Увидев свою смерть собственными глазами, Джеймс попадает в водоворот гедонистического насилия и телесных мутаций, возглавляемый роковой и опасной Габи, которую блестяще сыграла "королева хорроров" Миа Гот.

"Безграничный бассейн": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм произвел настоящий фурор на фестивалях "Сандэнс" и Берлинале вызвала настоящий фурор, а зрители в соцсетях еще долго спорили о "той самой" сцене с клонированием. "Безграничный бассейн" – это галлюциногенный коктейль из социальной сатиры и физиологического ужаса, который заставляет задуматься: остается ли у нас душа, если тело можно бесконечно копировать и уничтожать.

"Сырое" (2016)

Именно с этой ленты началось главной мастерицы современного европейского боди-хоррора, режиссера и сценаристки Джулии Дюкорно, о которой мы уже упоминали выше.

В центре истории – юная Жустин, убежденная вегетарианка и отличница, которая поступает в ветеринарный колледж. После жестокого ритуала посвящения, где ее заставляют попробовать сырую кроличью печень, девушка неожиданно открывает в себе безудержный и опасный голод – непреодолимую жажду к человеческой плоти.

"Сырое": смотрите онлайн трейлер фильма

То, что могло стать обычным "фильмом ужасов о каннибалах", в руках Дюкорно превратилось в тонкую психологическую драму о пробуждении сексуальности и мучительный процесс взросления.

Мировая премьера в Каннах сопровождалась большим гайпом: медиа пестрели заголовками о том, что на показах дежурили кареты скорой помощи, ведь зрители теряли сознание от реалистичности увиденного. Однако за шоковой оболочкой критики разглядели настоящий шедевр, наградив ленту призом ФИПРЕССИ.

"Альфа" (2025)

Новая лента Джулии Дюкорно – это, пожалуй, ее наиболее уязвимая и личная работа, где вместо агрессивной сексуальности или каннибальского аппетита на первый план выходит щемящая экзистенциальная тревога. События разворачиваются на рубеже 80-х и 90-х годов вокруг 13-летней Альфы, которая делает себе татуировку грязной иглой именно тогда, когда мир охватывает загадочная пандемия, превращающая инфицированных в застывшие мраморные статуи. Вместе с матерью-врачом и наркозависимым дядей девушка оказывается в изоляции, пытаясь найти утешение среди общего страха и социального отчуждения.

"Альфа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Альфа" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где после премьеры зрители устроили команде 12-минутные овации. Хотя критики разделились в оценках фильма – от восторга новым языком режиссера до замечаний относительно непростой структуры ленты, – все они единодушны в одном: "Альфа" – это визуальный шедевр, где каждый "мраморный" кадр является метафорой потерянного времени и потребности в принятии и любви.

В Украине ленту впервые показали летом на Одесском кинофестивале, а в широкий прокат у нас она выходит уже 29 января.