Для настоящих смельчаков: 5 самых страшных фильмов ужасов, от которых кровь стынет в жилах

Среди фильмов ужасов слэшеры занимают особое место, потому что большинство из них не о мистических созданиях, в которых трудно поверить, а о реальных маньяках, борьба с которыми может растянуться не на один фильм, ведь те имеют дурную привычку то и дело возвращаться.

Кино 24 сделали подборку из пяти лучших слэшер-франшиз, которые стали настоящей классикой жанра. Маньяки, от которых как будто просто невозможно спастись, а также – борьба героев за выживание держат нас в напряжении до последней минуты.

Советуем Самые ожидаемые кинопремьеры июля: 4 фильма, которые стоит увидеть всем

Трилогия "Х"

Какие фильмы входят: "Х" (2022), "Перл" (2022), "МаХХХХин" (2024)

Эта серия хорроров и стала информационным поводом для этой подборки, ведь завершающий фильм трилогии – "МаХХХХин" – выходит в украинских кинотеатрах уже 4 июля.

"Х" – это трилогия об отчаянных поисках славы любой ценой и их кровавых последствиях. А ищейку во всех трех фильмах играет одна и та же актриса – Миа Гот. Фильм рассказывает о съемочной группе фильмов для взрослых, которая в середине 1970-х приехала на ферму в американской глуши, где никого нет, кроме хозяев – очень-очень старой супружеской пары. Сначала все идет по плану, но дальше съемки превращаются в настоящий кровавый ужас, когда старушка владелица фермы вдруг начинает вести себя совсем неадекватно.

"Перл" – это приквел "Х", события которого разворачиваются на той же ферме, но в начале 20 века, во времена Первой мировой. Главная героиня Перл – совсем молодая женщина, которая живет с суровыми родителями, пока ее муж воюет за океаном. Перл уверена в своей исключительности и в том, что ей место на сцене, а не на ферме. И чтобы быть в центре внимания она не остановится ни перед чем.

"МаXXXин" снова возвращает нас к истории Максин Минкс, но уже в середине 1980-х в Лос-Анджелесе. Главная героиня уже почти осуществила свою заветную мечту – покорить Голливуд, стать звездой настоящего, а не "взрослого" кино. Но когда успех уже так близко, на девушку начинает охоту маньяк-убийца по прозвищу Ночной ловец, преследующий молодых актрис по всему Лос-Анджелесу. Он не только угрожает ее жизни, но и может разоблачить зловещее прошлое девушки – и этим загубить ее карьеру. Но Максин не собирается сдаваться.

"МаXXXин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крик"

Какие фильмы входят: "Крик" (1996), "Крик 2" (1997), "Крик 3" (2000), "Крик 4" (2011), "Крик" (2022), "Крик 6" (2023)

Маньяк из "Крика" Призрачное лицо – в фирменном черном балахоне и белой маске – стал едва ли не самым известным убийцей в истории кино. Но что отличает "Крик" от многих других слэшер-франшиз с антагонистами в масках так это то, что здесь за маской в каждой части скрываются разные люди и мотивы, но все они имеют целью убить главную героиню Сидни Прескотт.

Одно из таких клише звучит как "Главное правило фильма-продолжения – смертей всегда больше, и они более продуманные". И этому правилу все ленты "Крика" следуют на все 100%.

"Крик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пила"

Какие фильмы входят: "Пила: Игра на выживание" (2004), "Пила 2" (2005), "Пила 3" (2006), "Пила 4" (2007), "Пила 5" (2008), "Пила 6" (2009), "Пила 3D" (2010), "Пила 8" (2017), "Пила: спираль" (2021), "Пила 10" (2023)

Пожалуй, самая страшная из слэшер-франшиз про маньяков, пугающая своей максимальной реалистичностью. Причем в первую очередь реалистичной является мотивация убийцы – Джона "Конструктора" Крамера. Он, инженер по специальности, однажды узнает, что неизлечимо болен раком мозга. И решает посвятить все оставшееся, время, тому, чтобы научить других людей ценить жизнь. Впрочем, выбирает для этого наиболее извращенный способ: похищает людей и запирает их в смертельно опасные ловушки, из которых есть маленький шанс выбраться, но для этого надо самостоятельно избавиться от какой-то части тела.

Конструктор – не просто маньяк, а своего рода философ: сам себя он не считает себя убийцей – и более того, не любит и презирает убийц. За все десять фильмов Конструктор собственноручно не убил ни одной жертвы. Его цель – менять людей, а не убивать их, и обычно его испытания оказывались слишком сложными.

"Пила": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хэллоуин"

Какие фильмы входят: "Хэллоуин" (1978), "Хэллоуин 2" (1981), "Хэллоуин 3: Сезон ведьм" (1982), "Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса" (1988), "Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса" (1989), "Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса" (1995), "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998), "Хэллоуин: Воскрешение" (2002), "Хэллоуин" (2007), "Хэллоуин 2" (2009), "Хэллоуин" (2018), "Хэллоуин убивает" (2021), "Хэллоуин заканчивается" (2022)

Главный антагонист серии Майк Майерс – убийца в маске, любимым оружием которого является кухонный нож, – одновременно является и обычным человеком, и мистическим проклятым монстром, которого почти невозможно убить.

За почти полвека своего существования, франшиза "Хэллоуин" разветвилась на множество сюжетных линий и пережила два перезапуска: 2007 года – от режиссера Роба Зомби, 2018-го – от Дэвида Гордона Грина. Последний на сегодня перезапуск является прямым продолжением самого первого "Хэллоуина", что игнорирует события всех остальных фильмов. И в трех свежих фильмах мы снова видим героиню, всегда противостоящую Майку, – Лори Строуд, – в исполнении Джейми Ли Кертис, которую в свое время именно "Хэллоуин" сделал звездой и общепризнанной "королевой крика".

"Хэллоуин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Психо"

Какие фильмы входят: "Психо" (1960), "Психо 2" (1983), "Психо 3" (1986), "Психо 4: В начале" (1990)

Оригинальный фильм 1960 года режиссера Альфреда Гичгока – едва ли не самый известный психологический хоррор в истории кино, имеющий без преувеличения культовый статус. Впрочем, далеко не все знают, что лента имеет продолжение. Второй фильм снял уже режиссер Ричард Франклин, и рассказывает эта лента об истории маньяка из оригинального фильма Нормана Бейтса, который 22 года провел в психбольнице, а теперь вернулся домой, в "Мотель Бейтсов", где пытается избавиться от демонов прошлого и жажды убивать.

"Психо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Психо" – это настоящий канон слэшеров, хорроров и фильмов ужасов. Не удивительно, что отсылки к франшизе то и дело встречаются в других фильмах. И, кстати, одну такую мы скоро увидим в кино: ведь оригинальный "Мотель Бейтсов" – сам дом-декорация, который сейчас находит в тематическом парке Universal Studios, – стал одной из съемочных локаций для фильма "МаХХХХин".