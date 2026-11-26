Банки, становящиеся мишенью для грабителей, ночные клубы, опасные знакомства и автомобили, мчащиеся по улицам на бешеной скорости. Эти фильмы легко представить как часть мира GTA 6.

24 Канал собрал пять криминальных фильмов, которые стоит посмотреть тем, кому нравится атмосфера новой игры Rockstar. Здесь есть и преступники с большими амбициями, и полицейские под прикрытием, и приключения, после которых герои уже не смогут вернуться к прежней жизни.

"Место под соснами" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: криминальная драма, триллер.

Райан Гослинг играет Люка – мотокаскадера, который узнает, что у него есть маленький сын. Мужчина хочет обеспечить семью, но денег от выступлений ему не хватает. Поэтому он соглашается на предложение местного механика и начинает грабить банки. Сначала все кажется тщательно продуманным планом, однако очередное преступление приводит Люка к столкновению с молодым полицейским Эйвери (Брэдли Купер). С этого момента история приобретает совершенно иной масштаб: решения двух мужчин влияют не только на их судьбы, но и на жизни их детей. Фильм особенно интересен тем, что не превращает криминал в красивое приключение, а показывает цену решений, которые уже невозможно отменить. Мотоциклы, ограбления и противостояние с законом придают ей тот самый настрой, который сейчас обсуждают в контексте GTA 6.

Смотрите трейлер фильма "Место под соснами" онлайн:

"Полиция Майами: Отдел нравов" (2006)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: криминальный боевик, триллер.

Сонни Крокетт (Колин Фаррелл) и Рикардо Таббс (Джейми Фокс) работают детективами в отделе по борьбе с наркотиками. Их новое задание – проникнуть в окружение влиятельного наркоторговца и собрать доказательства против его преступной сети. Для этого напарники выдают себя за контрабандистов и постепенно становятся частью опасного мира, в котором нельзя доверять даже самым близким знакомым. Ситуация осложняется, когда Сонни влюбляется в Изабеллу (Гун Ли), которая связана с криминальным боссом. Теперь детектив рискует не только провалить операцию, но и потерять контроль над собственной жизнью. Фильм Майкла Манна стоит посмотреть ради его особой эстетики: ночные клубы, роскошные яхты, прибрежные трассы и Майами, которое совсем не похоже на беззаботный курорт с туристических открыток.

Смотрите трейлер фильма "Полиция Майами: Отдел нравов" онлайн:

"Безумные каникулы" (2012)

Рейтинг IMDb: 5,3/10

Жанр: криминальная драма, триллер.

Селена Гомес, Ванесса Хадженс и Эшли Бенсон в ролях студенток, которые решили провести каникулы совсем не так, как планировали бы их родители. Четыре подруги мечтают попасть на весенние вечеринки во Флориде, но у них нет достаточно денег. Выход они находят довольно радикальный – грабят ресторан. После ареста девушек неожиданно уволил местный наркодилер Элиен (Джеймс Франко). Он открывает им двери в мир вечеринок, оружия и криминальных разборок. Особенность фильма – его контрастность: яркие купальники, музыка, бассейны и беззаботные танцы постепенно сменяются сценами, в которых уже совсем не до веселья. Это одна из тех картин, где красивый отдых очень быстро выходит из-под контроля.

Смотрите официальный трейлер фильма "Безумные каникулы" онлайн:

"Кровью и потом: Анаболики" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: криминальная комедия, боевик.

Дэниел Луго (Марк Уолберг) работает фитнес-тренером и убежден, что заслуживает гораздо большего, чем имеет. Он хочет разбогатеть, поэтому вовлекает двух знакомых бодибилдеров в план похищения состоятельного бизнесмена. Мужчины рассчитывают быстро получить деньги и наконец-то жить в роскоши, но совершенно не учитывают, насколько сложным может оказаться преступление. Вместо идеального ограбления начинается череда нелепых решений, которые все сильнее втягивают героев в криминальную историю. Самое интересное, что сюжет основан на реальных событиях, которые происходили во Флориде в 1990-х годах. Поэтому за комедийными сценами и фирменным юмором Майкла Бэя стоит история настоящего преступления.

Смотрите официальный трейлер фильма "Кровью и потом: Анаболики" онлайн:

"Плохие парни 2" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,6/10

Жанр: боевик, криминальная комедия.

Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) – напарники, у которых совершенно разные характеры, но вместе они способны распутать даже самое сложное дело. На этот раз детективы выходят на след наркобарона, который пытается захватить контроль над поставками наркотиков в Майами. Параллельно Маркус узнает, что его сестра Сидни встречается с Майком, и это создает дополнительные проблемы в их отношениях. В отличие от предыдущих фильмов в подборке, здесь на первом плане не психология преступников, а бешеная динамика полицейской операции. Режиссер Майкл Бэй не скупится на зрелища: грандиозные автомобильные погони, перестрелки, взрывы и поездки из Майами на Кубу. А остроумные перепалки главных героев не дают фильму превратиться в сплошной экшн.

Смотрите трейлер фильма "Плохие парни 2" онлайн:

Если вам интересно, почему Голливуд до сих пор не получил полноценную экранизацию легендарной видеоигры, узнайте почему создатели GTA уже почти 30 лет отказываются передать свою франшизу киностудиям.