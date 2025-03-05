Взрыв адреналина: 10 топовых экшн-фильмов, которые стоят просмотра

Когда драма сочетается с безудержными эмоциями и действиями (драками, гонками, взрывами и стрельбой), рождается экшн-фильм. Может показаться, что эти ленты уже достигли пика в 20 веке, однако развитие технологий позволяют жанру показывать новые результаты и поражать зрителя.

За экшн-лентами стоит много работы – это не только интересный сюжет и яркая кульминация, но и каскадеры, изучение боевых искусств и различные трюки. 24 Канал собрал одни из высокорейтинговых фильмов в жанре экшна, о просмотре которых вы точно не пожалеете.

Смотрите также 3 лучшие фильмы ужасов XXI века, которые пугают до мурашек

"Крепкий орешек"

Полицейский Джон МакКлейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы провести Рождество с близкими. Но празднование прерывается, когда группа террористов захватывает небоскреб. МакКлейн, оказавшись в ловушке, ведет неравный бой с террористами, чтобы спасти заложников. Среди них – его жена.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер онлайн

"Матрица"

Хакер Томас Андерсон, более известный как Нео, узнает, что мир, в котором он живет, – это иллюзия. Машины поработили человечество и получают из него энергию. Нео просыпается в реальном мире и вступает в борьбу с агентами Матрицы, пытаясь понять свое предназначение.

"Матрица": смотрите трейлер онлайн

"Выход Дракона"

Мастер боевых искусств Ли участвует в жестком турнире на острове, куда его приглашает бывший ученик Шаолиня – Хан. На самом деле школа искусств, куда позвали Ли, является маскировкой контрабандистов.

"Выход Дракона": смотрите трейлер онлайн

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Археолог и авантюрист Индиана Джонс получает задание найти драгоценную вещь раньше, чем это сделают его соперники. Вместе с бывшей возлюбленной он путешествует по миру, сталкиваясь с ловушками, противниками и мистическими силами.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": смотрите трейлер онлайн

"Семь самураев"

В феодальной Японии группа самураев соглашается защитить деревню крестьян от банды разбойников. В обмен на еду они тренируют местных жителей, чтобы подготовиться к неизбежному нападению и битве.

"Семь самураев": смотрите трейлер онлайн

"Убить Билла"

Наемную убийцу по прозвищу Невеста предают ее бывшие союзники, и она оказывается в коме. Очнувшись через несколько лет, она начинает кровавую месть, уничтожая одного за другим бывших товарищей, пока не доберется до главного врага – Билла.

"Убить Билла": смотрите трейлер онлайн

"На север через северо-запад"

Рекламного агента Роджера Торнгила ошибочно принимают за спецагента, которого придумали для отвода глаз. Он вынужден бежать от правительственных агентов и преступников, путешествуя по США, избегая смерти и одновременно не забывая о любви.

"На север через северо-запад": смотрите трейлер онлайн

"Скорость"

Безумный террорист после освобождения из полиции минирует лифт с пассажирами в небоскребе и требует 3 миллиона долларов выкупа. Но его планы срывают. Террорист устраивает еще одну попытку отомстить – вставляет бомбу в рейсовый автобус, который теперь не может остановиться.

"Скорость": смотрите трейлер онлайн

"Дикая банда"

Пока мир находится на грани Первой мировой, шайка грабителей на Диком Западе решают вспомнить молодость и отправиться на последнюю кровавую бойню.

"Дикая банда": смотрите трейлер онлайн

"Безумный Макс: Дорога гнева"

Макс Рокотански потерял жену, ребенка и свой дом из-за банды преступников. Теперь он готовится к мести – только это не позволило ему сойти с ума. Но когда и их уничтожили, а мир превратился в пустыню, человек учится выживать в новом мире.

"Безумный Макс: Дорога гнева": смотрите трейлер онлайн