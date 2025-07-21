Самые рейтинговые в мире: 5 культовых фильмов, которые каждый должен увидеть хоть раз в жизни

У каждого киномана должна быть подборка фильмов, которые точно стоит посмотреть, несмотря на год, жанр или другие характеристики. Самые рейтинговые киноистории, которые полюбились зрителям по всему миру.

На Кино 24 мы собрали 5 таких кинопроектов. Выбирайте фильм и приготовьте попкорн, вечер обещает быть незабываемым.

Советуем Звезда "Папика" Даша Петрожицкая честно о том, почему редко играет в кино: "Хочется чего-то другого"

Какие фильмы каждый должен увидеть хоть раз в жизни?

"Титаник"

Один из самых легендарных фильмов в истории кино – это "Титаник" 1997 года. Это художественный фильм-катастрофа режиссера и сценариста Джеймса Камерона. В ленте снялись легендарные Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

Этот фильм стал рекордсменом по количеству полученных премий Оскар. В частности, он был номинирован в 14 категориях, из которых он победил в 11. Среди них – самые престижные номинации, такие как "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета ленты безумно влюбленные Джек и Роуз, которые случайно встречаются во время первого и последнего рейса легендарного "Титаника", который считали непотопляемым. Они еще не подозревают, что роскошный лайнер вскоре столкнется с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики, а их пылкая любовь обернется борьбой за жизнь.

Кстати, в Украине выйдет фильм, который влюбит в себя всех зрителей. Узнайте подробности – по ссылке.

Также среди самых легендарных фильмов стоит назвать такие ленты:

"Аватар"

"Терминатор"

"Матрица"

"Шоу Трумэна"

Выбирайте ленту для просмотра уже сегодня.