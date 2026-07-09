Три известных фильма, в названиях которых скрыта гениальная игра слов

Иногда самый неожиданный сюжетный поворот скрывается еще до первой сцены – прямо в названии фильма. Голливуд давно любит играть со словами, и при переводе часто приходится упрощать такие игры слов. В результате зритель видит одно название, а в оригинале оно означает совсем другое.

24 Канал собрал несколько известных фильмов, чьи английские названия скрывают больше, чем кажется.

"Ножи на острие" (Knives Out)



Фильм "Ножи наголо" / imdb



Казалось бы, классический детектив о убийстве. Но Knives Out – это еще и английская идиома, означающая, что люди настроены друг против друга и вот-вот начнут "резать" соперников не ножами, а словами и интригами.

Именно это и происходит в семье, которая после смерти богатого родственника мгновенно забывает о любви и вспоминает о наследстве.

"Каскадер" (The Fall Guy)



Фильм "Каскадер" / imdb

Название работает сразу на два фронта. Fall guy по-английски – это "козел отпущения", человек, на которого сваливают всю вину. Но главный герой еще и каскадер, чья работа буквально заключается в том, чтобы падать и рисковать жизнью.

Поэтому в оригинале название раскрывает сюжет гораздо точнее, чем кажется на первый взгляд.

"Остров проклятых" (Shutter Island)



Фильм "Остров проклятых" / imdb



Слово shutter означает не только ставни, но и затвор фотоаппарата. Это намек на память главного героя, которая на протяжении фильма словно "щелкает" отдельными отрывками, постепенно раскрывая правду.

А самое интересное – название Shutter Island часто связывают со скрытой игрой слов Truths and Lies ("Правда и ложь"), что очень точно передает главную тему картины: где заканчивается реальность и начинается самообман.

Ну и не пропустите популярные фильмы на вечер, которые стоит посмотреть хотя бы раз.