24 Канал зібрав кілька відомих стрічок, чиї англійські назви приховують більше, ніж здається.

"Ножі наголо" (Knives Out)



Фільм "Ножі наголо" / imdb



Здавалося б, класичний детектив про вбивство. Але Knives Out – це ще й англійська ідіома, яка означає, що люди налаштовані одне проти одного й ось-ось почнуть "різати" суперників не ножами, а словами та інтригами.

Саме це й відбувається у родині, яка після смерті багатого родича миттєво забуває про любов і згадує про спадок.

"Каскадер" (The Fall Guy)



Фільм "Каскадер" / imdb

Назва працює одразу на два фронти. Fall guy англійською – це "цап-відбувайло", людина, на яку звалюють усю провину. Але головний герой ще й каскадер, чия робота буквально полягає в тому, щоб падати й ризикувати життям.

Тож в оригіналі назва розкриває сюжет значно точніше, ніж здається на перший погляд.

"Острів проклятих" (Shutter Island)



Фільм "Острів проклятих" / imdb



Слово shutter означає не лише віконниці, а й затвор фотоапарата. Це натяк на пам'ять головного героя, яка протягом фільму ніби "клацає" окремими уривками, відкриваючи правду поступово.

А найцікавіше – назву Shutter Island часто пов'язують із прихованою грою слів Truths and Lies ("Правда і брехня"), що дуже точно передає головну тему стрічки: де закінчується реальність і починається самообман.

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