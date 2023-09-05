24 Канал подготовил подборку из трех новых лент, уже доступных для просмотра на Netflix. Это разножанровые фильмы, которые точно понравятся всей семье.

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"Миссия Стоун"

Шпионский боевик "Миссия Стоун" из Гал Гадот в главной роли уже несколько недель пользуется безумной популярностью среди украинцев. По сюжету агентка загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.

"Миссия Стоун": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Дора и потерянный город"

Это полнометражный фильм, снятый по сюжету одноименного фильма, отлично подойдет для семейного просмотра. Главная героиня – подросток Дора в школе сталкивается с забавными ситуациями и приключениями, которые ей с легкостью удается преодолевать.

"Дора и потерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секреты домашних животных 2"

Это продолжение анимационной ленты, в которой рассказывают о домашних любимцах. Главным героем этой части стал пес Макс, в доме которого проходит шумное собрание. Когда хозяева Макса идут на работу, в их квартиру приходят многие другие собаки и кошки. Они слушают музыку, общаются, отдыхают. Однако совсем скоро должен начаться модный показ и кошки хотят выглядеть неотразимо, поэтому начинают пользоваться косметикой хозяев своего друга. Но долго ли животные смогут обманывать доверчивых хозяев и делать вид, что никаких тайных встреч нет?

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма