24 Канал подготовил подборку из трех новых лент, уже доступных для просмотра на Netflix. Это разножанровые фильмы, которые точно понравятся всей семье.
Интересно 5 классных фильмов об автогонках, которые стоит просмотреть каждому
"Миссия Стоун"
Шпионский боевик "Миссия Стоун" из Гал Гадот в главной роли уже несколько недель пользуется безумной популярностью среди украинцев. По сюжету агентка загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.
"Миссия Стоун": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дора и потерянный город"
Это полнометражный фильм, снятый по сюжету одноименного фильма, отлично подойдет для семейного просмотра. Главная героиня – подросток Дора в школе сталкивается с забавными ситуациями и приключениями, которые ей с легкостью удается преодолевать.
"Дора и потерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма
"Секреты домашних животных 2"
Это продолжение анимационной ленты, в которой рассказывают о домашних любимцах. Главным героем этой части стал пес Макс, в доме которого проходит шумное собрание. Когда хозяева Макса идут на работу, в их квартиру приходят многие другие собаки и кошки. Они слушают музыку, общаются, отдыхают. Однако совсем скоро должен начаться модный показ и кошки хотят выглядеть неотразимо, поэтому начинают пользоваться косметикой хозяев своего друга. Но долго ли животные смогут обманывать доверчивых хозяев и делать вид, что никаких тайных встреч нет?
"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма