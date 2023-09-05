24 Канал підготував добірку з трьох нових стрічок, які вже доступні для перегляду на Netflix. Це різножанрові фільми, які точно сподобаються всій сім'ї.

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"Місія Стоун"

Шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґал Ґадот у головній ролі вже кілька тижнів користується шаленою популярністю серед українців. За сюжетом, агентка загадкової миротворчої організації має якнайшвидше зупинити хакерку, яка намагається викрасти її найціннішу та найнебезпечнішу зброю.

"Місія Стоун": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Дора і загублене місто"

Це повнометражний фільм, знятий за сюжетом однойменного фільму, чудово підійде для сімейного перегляду. Головна героїня – підліток Дора у школі стикається з кумедними ситуаціями та пригодами, які їй з легкістю вдається долати.

"Дора і загублене місто": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секрети домашніх тварин 2"

Це продовження анімаційної стрічки, в якій розповідають про домашніх улюбленців. Головним героєм цієї частини став пес Макс, в будинку якого відбуваються галасливі збори. Коли господарі Макса йдуть на роботу, у їхню квартиру приходять чимало інших собак і кішок. Вони слухають музику, спілкуються, відпочивають. Однак зовсім скоро має розпочатися модний показ і кішки хочуть виглядати неперевершено, тому починають користуватися косметикою господарів свого друга. Але чи довго тварини зможуть обманювати довірливих господарів та вдавати, що ніяких таємних зустрічей немає?

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму