Фильмы для просмотра вечером: 3 ленты, которые доступны на Netflix

После сложного рабочего дня хочется провести время дома, насладиться уютом. Одним из вариантов проведения уже осеннего вечера является просмотр фильмов на Netflix.

24 Канал подготовил подборку из трех новых лент, уже доступных для просмотра на Netflix. Это разножанровые фильмы, которые точно понравятся всей семье.

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"Миссия Стоун"

Шпионский боевик "Миссия Стоун" из Гал Гадот в главной роли уже несколько недель пользуется безумной популярностью среди украинцев. По сюжету агентка загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.

"Миссия Стоун": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дора и потерянный город"

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.

Это полнометражный фильм, снятый по сюжету одноименного фильма, отлично подойдет для семейного просмотра. Главная героиня – подросток Дора в школе сталкивается с забавными ситуациями и приключениями, которые ей с легкостью удается преодолевать.

"Дора и потерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секреты домашних животных 2"

Это продолжение анимационной ленты, в которой рассказывают о домашних любимцах. Главным героем этой части стал пес Макс, в доме которого проходит шумное собрание. Когда хозяева Макса идут на работу, в их квартиру приходят многие другие собаки и кошки. Они слушают музыку, общаются, отдыхают. Однако совсем скоро должен начаться модный показ и кошки хотят выглядеть неотразимо, поэтому начинают пользоваться косметикой хозяев своего друга. Но долго ли животные смогут обманывать доверчивых хозяев и делать вид, что никаких тайных встреч нет?

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма