24 Канал подготовил подборку фильмов разных жанров, получивших высокие рейтинги и признание мировых экспертов. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Пленницы"

Рейтинг IMDb – 8,2

В тихом провинциальном городке бесследно исчезают две маленькие девочки. Детектив Локи задерживает главного подозреваемого, но полиции приходится его отпустить из-за отсутствия прямых доказательств. Отец одной из пропавших девочек, Келлер Довер, видит, что время уходит, поэтому решает взять дело в свои руки.

"Пленницы": смотрите трейлер фильма онлайн

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes назвали картину жутким и мастерски построенным триллером об отчаянии, который держит в напряжении от первой до последней минуты. В то же время автор издания Variety отметил потрясающую драматическую игру Хью Джекмана и Джейка Джилленгола.

"Прибытие"

Рейтинг IMDb – 7,9

В разных уголках планеты неожиданно появляются гигантские космические корабли неземного происхождения. Военные привлекают к работе талантливую лингвистку Луизу Бэнкс, чтобы она помогла расшифровать сложный язык гостей и выяснила цель их визита. Общаясь с внеземной цивилизацией, ученая начинает совершенно по-другому воспринимать время, воспоминания и неизбежность собственного будущего.

"Прибытие": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Эксперты платформы Rotten Tomatoes охарактеризовали картину как образец интеллектуальной научной фантастики. Рецензенты журнала The Hollywood Reporter особо отметили эмоциональную глубину игры Эми Адамс и умение режиссера поднимать важные вопросы о силе взаимопонимания между людьми.

"Аутсайдеры"

Рейтинг IMDb – 8,1

Фильм рассказывает реальную историю 1960-х годов, когда американский автомобильный гигант бросил вызов непобедимой итальянской команде Энцо Феррари на легендарной гонке в Ле-Мане. Выдающийся инженер Кэрролл Шелби и бескомпромиссный британский гонщик Кен Майлз объединяют усилия, чтобы сконструировать революционный спорткар.

"Аутсайдеры": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes отмечают стремительный темп повествования и невероятные съемки гонок, которые заставляют сердце биться чаще. Журналист издания The Guardian похвалил безупречный дуэт Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла и отметил, что картина возвращает на большие экраны настоящее классическое голливудское кино.

"Одержимость"

Рейтинг IMDb – 8,5

Юный барабанщик Эндрю больше всего на свете мечтает стать выдающимся музыкантом, поэтому поступает в элитную консерваторию. Однако парень еще не знает, что руководитель оркестра Теренс Флетчер использует безжалостные психологические методы давления, доводя своих подопечных до нервного срыва.

"Одержимость": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На сайте Rotten Tomatoes фильм получил практически единодушное одобрение за свою энергию и ритм. Рецензенты издания Rolling Stone назвали картину триумфом режиссуры Дэмиена Шазелла, а безудержную актерскую игру Джонатана Симмонса и Майлза Теллера – эталоном кинематографического противостояния.

Если вы уже посмотрели все из этой подборки и ищете фильмы, которые запомнятся надолго, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой жутких картин о манипуляторах и лжецах.