24 Канал зібрав добірку різножанрових фільмів, які здобули високі рейтинги й визнання світових експертів. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Полонянки"

Рейтинг IMDb – 8,2

У тихому провінційному містечку безслідно зникають дві маленькі дівчинки. Детектив Локі затримує головного підозрюваного, але поліції доводиться його відпустити через брак прямих доказів. Батько однієї зі зниклих дівчаток, Келлер Довер, бачить, що час спливає, тому вирішує взяти справу у власні руки.

"Полонянки": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes назвали картину моторошним і майстерно вибудуваним трилером про відчай, який тримає у напрузі від першої до останньої хвилини. Водночас автор видання Variety відзначив приголомшливу драматичну гру Г'ю Джекмана та Джейка Джилленгола.

"Прибуття"

Рейтинг IMDb – 7,9

У різних куточках планети несподівано з'являються гігантські космічні кораблі неземного походження. Військові залучають до роботи талановиту лінгвістку Луїзу Бенкс, аби та допомогла розшифрувати складну мову гостей і з'ясувала мету їхнього візиту. Спілкуючись із позаземною цивілізацією, вчена починає зовсім по-іншому сприймати час, спогади та неминучість власного майбутнього.

"Прибуття": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Фахівці платформи Rotten Tomatoes схарактеризували стрічку як взірець інтелектуальної наукової фантастики. Рецензенти журналу The Hollywood Reporter окремо виділили емоційну глибину гри Емі Адамс і вміння режисера порушувати важливі питання про силу порозуміння між людьми.

"Аутсайдери"

Рейтинг IMDb – 8,1

Стрічка оповідає реальну історію 1960-х років, коли американський автомобільний гігант кинув виклик непереможній італійській команді Енцо Феррарі на легендарних перегонах у Ле-Мані. Видатний інженер Керролл Шелбі та безкомпромісний британський пілот Кен Майлз об'єднують зусилля, щоб сконструювати революційний спорткар.

"Аутсайдери": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes відзначають стрімкий темп оповіді та неймовірну зйомку перегонів, які змушують серце битися частіше. Журналіст видання The Guardian похвалив бездоганний дует Метта Деймона і Крістіана Бейла та зазначив, що стрічка повертає на великі екрани справжнє класичне голлівудське кіно.

"Одержимість"

Рейтинг IMDb – 8,5

Юний барабанник Ендрю понад усе прагне стати видатним музикантом, тому вступає до елітної консерваторії. Однак хлопець ще не знає, що керівник оркестру Теренс Флетчер використовує безжальні психологічні методи тиску, доводячи своїх підопічних до нервового зриву.

"Одержимість": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На сайті Rotten Tomatoes фільм отримав практично одностайне схвалення за свою енергію та ритм. Рецензенти видання Rolling Stone назвали картину тріумфом режисури Дем'єна Шазелла, а несамовиту акторську гру Джонатана Сіммонса та Майлза Теллера – еталоном кінематографічного протистояння.

Якщо ви вже подивилися все з цієї добірки та шукаєте фільми, які запам'ятаються надовго, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою моторошних стрічок про маніпуляторів і брехунів.