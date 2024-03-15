Вы будете удивлены: 5 высокорейтинговых фильмов, которые основаны на реальных событиях

Оскар позади, все культовые ленты прошлого года уже для вас известны, а, следовательно, пора обновить свою подборку кинокартин, которые стоит посмотреть. Если вы до сих пор не выбрали себе фильм для просмотра на выходных – мы это сделали за вас.

Список лучших лент, которые основаны на реальных событиях, вы найдете в материале Кино 24. Здесь только самые интересные истории, которые уже заждались вашего просмотра.

Советуем Самые громкие победы и провалы года: какие фильмы надо посмотреть, а какие – не стоят вашего внимания

"Легенда Хью Гласса"

Рейтинг IMDb: 8.0

Фильм-вестерн, основанный на романе Майкла Панке, рассказывает о реальном выживании охотника Хью Гласса в начале XIX века. После длительного пребывания в местном индейском племени, Хью работает водителем сборщиков меха по Дикому Западу.

"Легенда Хью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время одного из походов Хью получает серьезные ранения от агрессивной медведицы. Командир решает продолжить путешествие, оставив при смерти Гласса и его сына-метиса на попечении охотника Джона Фицжеральда. Фицжеральд убивает младшего и оставляет старшего умирать, не предвидя, какие последствия будет иметь этот акт жестокости.

Кстати, за главную роль в этом фильме Леонардо Ди Каприо получил премию Оскар.

"В центре внимания"

Рейтинг IMDb: 8.1

Настоящие события, которые легли в основу этого фильма, произошли в Бостоне в начале 2000-х годов. После смены руководства местной газеты, журналистам нужен повод поразить новое начальство. В поиске темы один из репортеров обращает внимание на дело замалчиваемого в суде скандала, связанного с католическим священником-извращенцем.

"В центре внимания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Суд над Чикагской семеркой"

Рейтинг IMDb: 7.7

В центре реалистичной судебной драмы – известный политический процесс, который развернулся в конце 1960-х годов. Во время съезда Демократической партии в Чикаго состоялись масштабные демонстрации против войны во Вьетнаме. Восстание были жестоко подавлены полицией и семеро активистов попали под суд, который длился почти год.

"Мавританец"

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Рейтинг IMDb: 7.4

Это история Мохаммеда Ульд Слахи, заключенного в тюрьме Гуантанамо, которого обвинили без суда за соучастие в теракте 11 сентября. В течение шести лет, прежде чем ему было официально предъявлено обвинение, мавританец находился за решеткой без возможности защищаться, без адвоката и без надежды.

"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тетрис"

Рейтинг IMDb: 7.4

Фильм рассказывает о талантливом гейм-дизайнере из Нидерландов, Генке Роджерсе, который знакомится с головоломкой "Тетрис" и делает все возможное, чтобы получить права на ее распространение.

Однако Хэнк узнает, что игра была разработана советским программистом Алексеем Пажитновым, который не получил должного признания и вознаграждения за свою работу. Роджерс отправляется в СССР, чтобы бороться с бюрократической машиной и безжалостными конкурентами за справедливость.

"Тетрис": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите трейлеры и выбирайте лучшую ленту в нашем материале. Возможно, именно она сделает ваши выходные еще лучше.