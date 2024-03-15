Список лучших лент, которые основаны на реальных событиях, вы найдете в материале Кино 24. Здесь только самые интересные истории, которые уже заждались вашего просмотра.

Советуем Самые громкие победы и провалы года: какие фильмы надо посмотреть, а какие – не стоят вашего внимания

"Легенда Хью Гласса"

Рейтинг IMDb: 8.0

Фильм-вестерн, основанный на романе Майкла Панке, рассказывает о реальном выживании охотника Хью Гласса в начале XIX века. После длительного пребывания в местном индейском племени, Хью работает водителем сборщиков меха по Дикому Западу.

"Легенда Хью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время одного из походов Хью получает серьезные ранения от агрессивной медведицы. Командир решает продолжить путешествие, оставив при смерти Гласса и его сына-метиса на попечении охотника Джона Фицжеральда. Фицжеральд убивает младшего и оставляет старшего умирать, не предвидя, какие последствия будет иметь этот акт жестокости.

Кстати, за главную роль в этом фильме Леонардо Ди Каприо получил премию Оскар.

"В центре внимания"

Рейтинг IMDb: 8.1

Настоящие события, которые легли в основу этого фильма, произошли в Бостоне в начале 2000-х годов. После смены руководства местной газеты, журналистам нужен повод поразить новое начальство. В поиске темы один из репортеров обращает внимание на дело замалчиваемого в суде скандала, связанного с католическим священником-извращенцем.

"В центре внимания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Суд над Чикагской семеркой"

Рейтинг IMDb: 7.7

В центре реалистичной судебной драмы – известный политический процесс, который развернулся в конце 1960-х годов. Во время съезда Демократической партии в Чикаго состоялись масштабные демонстрации против войны во Вьетнаме. Восстание были жестоко подавлены полицией и семеро активистов попали под суд, который длился почти год.

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"Мавританец"

Рейтинг IMDb: 7.4

Это история Мохаммеда Ульд Слахи, заключенного в тюрьме Гуантанамо, которого обвинили без суда за соучастие в теракте 11 сентября. В течение шести лет, прежде чем ему было официально предъявлено обвинение, мавританец находился за решеткой без возможности защищаться, без адвоката и без надежды.

"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тетрис"

Рейтинг IMDb: 7.4

Фильм рассказывает о талантливом гейм-дизайнере из Нидерландов, Генке Роджерсе, который знакомится с головоломкой "Тетрис" и делает все возможное, чтобы получить права на ее распространение.

Однако Хэнк узнает, что игра была разработана советским программистом Алексеем Пажитновым, который не получил должного признания и вознаграждения за свою работу. Роджерс отправляется в СССР, чтобы бороться с бюрократической машиной и безжалостными конкурентами за справедливость.

"Тетрис": смотрите онлайн трейлер фильма

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