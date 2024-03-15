Список найкращих стрічок, які засновані на реальних подіях, ви знайдете у матеріалі Кіно 24. Тут лише найцікавіші історії, які уже зачекалися вашого перегляду.

Радимо Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

"Легенда Г'ю Гласса"

Рейтинг IMDb: 8.0

Фільм-вестерн, заснований на романі Майкла Панке, розповідає про реальне виживання мисливця Г'ю Гласса на початку ХІХ століття. Після тривалого перебування у місцевому індіанському племені, Г'ю працює водієм збирачів хутра по Дикому Заході.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час одного з походів Г'ю отримує серйозні поранення від агресивної ведмедиці. Командир вирішує продовжити подорож, залишивши при смерті Гласса та його сина-метиса під опікою мисливця Джона Фіцжеральда. Фіцжеральд вбиває молодшого і залишає старшого помирати, не передбачаючи, які наслідки матиме цей акт жорстокості.

До речі, за головну роль у цьому фільмі Леонардо Ді Капріо отримав премію Оскар.

"В центрі уваги"

Рейтинг IMDb: 8.1

Справжні події, які лягли в основу цього фільму, відбулися у Бостоні на початку 2000-х років. Після зміни керівництва місцевої газети, журналістам потрібен привід вразити нове начальство. У пошуку теми один з репортерів звертає увагу на справу замовчаного в суді скандалу, пов'язаного з католицьким священником-збоченцем.

"В центрі уваги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суд над Чиказькою сімкою"

Рейтинг IMDb: 7.7

У центрі реалістичної судової драми – відомий політичний процес, який розгорнувся наприкінці 1960-х років. Під час з'їзду Демократичної партії у Чикаго відбулися масштабні демонстрації проти війни у В'єтнамі. Повстання були жорстоко придушені поліцією і семеро активістів потрапили під суд, який тривав майже рік.

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"Мавританець"

Рейтинг IMDb: 7.4

Це історія Мохаммеда Ульд Слахі, ув'язненого у в'язниці Гуантанамо, якого звинуватили без суду за співучасть у теракті 11 вересня. Протягом шести років, перш ніж йому було офіційно висунуто звинувачення, мавританець перебував за ґратами без можливості захищатися, без адвоката та без надії.

"Мавританець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тетріс"

Рейтинг IMDb: 7.4

Фільм розповідає про талановитого гейм-дизайнера з Нідерландів, Генка Роджерса, який знайомиться з головоломкою "Тетріс" і робить все можливе, щоб отримати права на її поширення.

Проте Генк дізнається, що гра була розроблена радянським програмістом Олексієм Пажитновим, який не отримав належного визнання та винагороди за свою роботу. Роджерс вирушає до СРСР, щоб боротися з бюрократичною машиною та безжальними конкурентами за справедливість.

"Тетріс": дивіться онлайн трейлер фільму

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