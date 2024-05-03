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Фильмы для отдыха

"Назови меня своим именем"

Рейтинг IMDb: 7.8

Эта история рассказывает о внезапной любви, которая возникла между подростком и 24-летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере.

В течение нескольких беспокойных недель безудержный, но обреченный поток навязчивых мыслей, восхищения и желания неотвратимо усиливает их страсть, доводя до предела отчаяния и страха перед невозможностью достижения только одного: полной близости.

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Королевство полной луны"

Рейтинг IMDb: 7.8

Летом 1965 года на острове у побережья Новой Англии двое двенадцатилетних подростков влюбляются друг в друга, заключают тайный союз и вместе отправляются куда-то в глушь.

Пока различные властные структуры ищут детей, приближается буря, а спокойный островной мир переворачивается с ног на голову.

"Королевство полной луны": смотрите онлайн трейлер фильма

"Август Раш"

Рейтинг IMDb: 7.4

После двенадцати лет одинокий Август Раш, музыкант, невероятно талантливый для своего возраста, отчаянно разыскивает своих родителей. Он убежден, что его музыка – единственная возможность найти их.

Теперь он выступает на улицах Нью-Йорка, пытаясь найти родных, которых никогда не встречал, благодаря своему исключительному музыкальному дару.

"Август Раш": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Хранитель времени"

Рейтинг IMDb: 7.5

Иногда ответы на вопросы могут быть скрыты в таинственных местах, которые просто ждут своего открытия. Так и произошло во Франции 1930-х годов с мальчиком-сиротой Хьюго, который жил в парижском вокзале под опекой своего дяди-алкоголика.

Он нашел секретный механизм, созданный известным кинорежиссером Жоржем Мельесом, и это открытие начинает ряд событий, которые могут помочь ему раскрыть тайну своего умершего отца.

"Хранитель времени": смотрите онлайн трейлер фильма

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