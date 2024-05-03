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"Назви мене своїм ім'ям"
Рейтинг IMDb: 7.8
Ця історія розповідає про раптове кохання, яке виникло між підлітком та 24-річним гостем, що завітав до особняка його батьків на італійській Рів'єрі.
Протягом кількох неспокійних тижнів нестримний, але приречений потік нав'язливих думок, захоплення і бажання невідворотно посилює їх пристрасть, доводячи до межі відчаю та страху перед неможливістю досягнення лише одного: повної близькості.
"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму
"Королівство повного місяця"
Рейтинг IMDb: 7.8
У літо 1965 року на острові поблизу узбережжя Нової Англії двоє дванадцятирічних підлітків закохуються одне в одного, укладають таємний союз і разом відправляються кудись у глухомань.
Поки різні владні структури шукають дітей, наближається буря, а спокійний острівний світ перевертається з ніг на голову.
"Королівство повного місяця": дивіться онлайн трейлер фільму
"Август Раш"
Рейтинг IMDb: 7.4
Після дванадцяти років самотній Август Раш, музикант, неймовірно талановитий для свого віку, відчайдушно розшукує своїх батьків. Він переконаний, що його музика – єдина можливість знайти їх.
Тепер він виступає на вулицях Нью-Йорка, намагаючись знайти рідних, яких ніколи не зустрічав, завдяки своєму винятковому музичному дару.
"Август Раш": дивіться онлайн трейлер фільму
"Хранитель часу"
Рейтинг IMDb: 7.5
Часом відповіді на питання можуть бути приховані в таємничих місцях, які просто чекають на своє відкриття. Так і сталось у Франції 1930-х років з хлопчиком-сиротою Г'юґо, який жив в паризькому вокзалі під опікою свого дядька-алкоголіка.
Він знайшов секретний механізм, створений відомим кінорежисером Жоржем Мельєсом, і це відкриття починає ряд подій, які можуть допомогти йому розкрити таємницю свого померлого батька.
"Хранитель часу": дивіться онлайн трейлер фільму
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