4 высокорейтинговых фильма, которые помогут расслабиться и отдохнуть
Если приближаются долгожданные выходные, значит стоит задуматься, как можно интересно и качественно провести время с родными. Отличным решением всегда может стать просмотр хорошего фильма.
В нашем новом материале ищите список лент с высоким рейтингом и интересными сюжетными линиями. На Кино 24 смотрите трейлеры и читайте описания фильмов.
Советуем 3 мини-сериала о спорте, которые стоит посмотреть каждому
Фильмы для отдыха
"Назови меня своим именем"
Рейтинг IMDb: 7.8
Эта история рассказывает о внезапной любви, которая возникла между подростком и 24-летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере.
В течение нескольких беспокойных недель безудержный, но обреченный поток навязчивых мыслей, восхищения и желания неотвратимо усиливает их страсть, доводя до предела отчаяния и страха перед невозможностью достижения только одного: полной близости.
"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Королевство полной луны"
Рейтинг IMDb: 7.8
Летом 1965 года на острове у побережья Новой Англии двое двенадцатилетних подростков влюбляются друг в друга, заключают тайный союз и вместе отправляются куда-то в глушь.
Пока различные властные структуры ищут детей, приближается буря, а спокойный островной мир переворачивается с ног на голову.
"Королевство полной луны": смотрите онлайн трейлер фильма
"Август Раш"
Рейтинг IMDb: 7.4
После двенадцати лет одинокий Август Раш, музыкант, невероятно талантливый для своего возраста, отчаянно разыскивает своих родителей. Он убежден, что его музыка – единственная возможность найти их.
Теперь он выступает на улицах Нью-Йорка, пытаясь найти родных, которых никогда не встречал, благодаря своему исключительному музыкальному дару.
"Август Раш": смотрите онлайн трейлер фильмаУ житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.
"Хранитель времени"
Рейтинг IMDb: 7.5
Иногда ответы на вопросы могут быть скрыты в таинственных местах, которые просто ждут своего открытия. Так и произошло во Франции 1930-х годов с мальчиком-сиротой Хьюго, который жил в парижском вокзале под опекой своего дяди-алкоголика.
Он нашел секретный механизм, созданный известным кинорежиссером Жоржем Мельесом, и это открытие начинает ряд событий, которые могут помочь ему раскрыть тайну своего умершего отца.
"Хранитель времени": смотрите онлайн трейлер фильма
В нашем списке фильмы на любой вкус. Вы точно сможете выбрать что-то для себя и провести незабываемые выходные за просмотром.