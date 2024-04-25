В подборке Кино 24 пять высокорейтинговых лент. Среди них: "Материнский инстинкт", "Девушка в тумане" и другие.

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"Ул. Монстро, 10"

Триллер от культового продюсера Джей Джей Абрамса с Мэри Элизабет Уинстед и Джоном Гудманом в главных ролях.

Большинство событий картины происходит в подземном погребе, где женщина оказывается после автомобильной аварии со своим мужем. Незнакомец утверждает, что спас ей жизнь, поскольку после химической атаки Земля стала непригодной для людей.

Женщина решает, что ей необходимо обязательно выбраться из погреба, несмотря на то, какие ужасные вещи могут скрываться за дверью.

"Ул. Монро, 10": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Девушка в тумане"

Анна Лу ушла из дома в церковь и не вернулась. Самое странное то, что нет следов убийства или самой жертвы. Никто не знает, куда исчезла Анна. Через некоторое время за это расследование берется выдающийся детектив Фогель, который специализируется на раскрытии дел о серийных убийцах и маньяках.

Вскоре инспектор попадает в автомобильную аварию. Фогель теряет память о том, что случилось. Почему он попал в аварию, что произошло и чья кровь на его рубашке? Для обследования его в ту зимнюю ночь вызвали психиатра Аугусто Флореса. Во время разговора мужчины раскрывают невероятную цепь событий, которая проясняет все темные стороны жизни городка.

"Девушка в тумане": смотрите онлайн трейлер фильма

"Материнский инстинкт"

Действия фильма разворачиваются в 60-х годах. Алиса и Селин, лучшие подруги, вместе со своими детьми постоянно проводят время вместе и ценят друг друга. Все было хорошо до того момента, пока в их жизни не произошла трагическая авария. Прекрасные отношения сменились на жестокие обвинения и постоянные упреки.

"Материнский инстинкт": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту для просмотра и приготовьтесь к жуткому вечеру, который подарит вам ряд эмоций.